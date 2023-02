Warren Buffett détient pour 137 milliards de dollars en actions Apple

137 milliards en actions Apple

Bientôt des puces maison ?

Ainsi on apprend aujourd’hui que son fonds d’investissement -Berkshire Hathaway- a récemment. Dans un dépôt officiel, on apprend que le conglomérat a racheté pour plus de 3 milliards de dollars d’actions Apple au cours du quatrième trimestre 2022.. Au cours actuel, cela représente plus de. Précisons qu’en tant qu’actionnaire, le fonds a également reçu 210,6 millions de dollars de dividendes au quatrième trimestre 2022.Dans le même temps,, l'un des plus importants partenaires d'Apple. Est-il besoin de rappeler que le Taïwanais est en charge des puces A et M des iPhone, des iPad et des Mac.Toujours selon les dépôts du jour, le fonds a donc réduit sa participation de 86 %, passant de 60 millions d'actions à 8,29 millions d'actions évaluées à 617,7 millions de dollars. En pratique, Berkshire n'a augmenté ses avoirs que dans trois sociétés : Apple, Paramount et la société de matériaux de construction Louisiana-Pacific.Ce changement d’orientation pourrait trouver plusieurs explications : uneaccrue dans la résilience de la firme surtout au vu de ses excellents derniers résultats financiers. Mais surtout