ChatGPT s'occupe de tout, même de vos vacances !

ChatGPT, Le sésame des vacances réussies

Un moyen de sortir de la crise économique pour les voyagistes ?

70 pétaoctets de données

Après avoir conçu des oeuvres d'art créé des vocations , ou écrit des scénarios de manga En effet, vendredi, OpenAI a annoncé que, qui fait partie des premiers à pouvoir le tester. Rappelons que la plateforme comprend comprenant aussi Abritel et Hotels.com et qu'elle est utilisée par environ 150 millions de voyageurs.et de laisser au robot conversationnel, le soin de vous préparer des congés de rêve en se basant sur les exigences de chacun : un hôtel 5 étoiles, vue sur mer, piscine privée, SPA, cours de yoga, plongée...Le bot ira puiser dans la base de données du voyagiste (horaires et tarifs des vols, disponibilité des hôtels ou des logements, activités…). Soitpour Expedia.Évidemment, les entreprises spécialisées dans les voyages considèrent cette intégration comme le moyen indéniable