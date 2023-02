Elon Musk veut développer son propre ChatGPT (pour sauver Twitter)

Elon Musk retrouve l'IA

ChatGPT fait peur. Nous ne sommes pas loin d'une IA dangereusement puissante

Nouvelle vague de licenciements chez Twitter

En effet, surfant sur la vague Cela ferait même plusieurs semaines qu’il œuvre en silence. Il vient en effet de recruter une grosse pointure dans ce domaine, en la personne d’Igor Babuschkin, un ex-chercheur de l'unité d'IA DeepMind d'Alphabet (maison mère de Google).Même si aucun plan précis n’est encore évoqué, la recherche en IA serait l’activité principale de cette dernière.La nouvelle n’est cependant pas si surprenante en soi.. Mais depuis ses débuts en 2015, la start-up à but non lucratif a bien évolué et l'homme d'affaires avait d'ailleurs quitté le conseil d'administration en 2018. Depuis il avait quelque peu pris ses distances avec l’IA qu’il a aidé à créer, indiquant que. Apparemment, il aurait peut-être changé d'avis...Le développement d'un nouveau bot boosté à l'IA pourrait pallier les difficultés de Twitter.Selon le. Ont été notamment visés des ingénieurs travaillant sur la stabilité technique du réseau social mais aussi l'équipe chargée des services payants de la plateforme. Peut-être que Twitter Blue n'a pas rencontré le succès escompté et ne nécessite pas autant d'employés.