Journée de la terre : Apple a des Plans pour la planète

Le front de la Pomme verte

Le rapport environnemental 2023

Ces derniers jours, Cupertino est sur tous les fronts verts : neutralité carbone en 2030, un investissement de 200 millions de dollars et des batteries avec 100 % de cobalt recyclé d'ici 2025 ! Le climat manquait à l'appel et c'est désormais chose faite.Faisant un doublé gagnant,. Elle en profite également pour souligner d'autres initiatives comme les sessions Today at Apple, sa page de reprise mise à jour, le contenu Apple TV+, ou encore le défi Apple Watch.Dans son document annuel, Apple revient sur les opérations de recherche chimique, de recyclage et de récupération des ses différents produits avec de. Elle insiste notamment sur lesElle en profite au passage pour rappeler -encore une fois- son. Elle attire également l'attention sur son intention d'accélérer la transition vers les matériaux recyclés sur l'ensemble de ses appareils.Comme chaque année, e. Apple Watch, iPhone, iPad, Mac, Studio Display, Apple TV ou HomePod, tout y passe en ce qui concerne les matériaux de base, la fabrication, l'emballage, l'expédition, l'utilisation et la récupération.Pour les courageux, sachez que ce très interessant document fait tout de même 114 pages !