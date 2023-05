Résultats Apple Q2'2023 : un chiffre d'affaires de 94,8 milliards de dollars !

Apple Lincoln Road - Miami Beach

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE DE 2,51%

Finalement, Apple affiche une baisse de 2,51% sur une année. Cette dernière affiche tout de même un chiffre d'affaires de 94,836 milliards de dollars et un bénéfice de 1,52 dollar par action, soit un total de 24,160 milliards de dollars (en baisse de 3,40% sur un an). Il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture.

IPAD, IPHONE OU MAC ?

DES SERVICES AU TOP !

Depuis l'année dernière, la firme se heurte. La crise est partout : tensions économiques, conflit en Ukraine, reprise du Covid avant les fêtes de fin d'année, production fluctuante, pénurie d' iPhone 14 /14 Pro . Le tout sur fond d'inflation !Ces dernières seraient également tenues responsables des retards dans le calendrier de lancement de produits. Ainsi,Ces derniers sont donc comptabilisés dans le trimestre.En octobre et en février dernier, Cupertino s'était déjà fendu d'un petit avertissement.. Ils anticipent donc une baisse par rapport au record de l'année dernière de 97,3 milliards de dollars. Ils prévoient un bénéfice par action de 1,43 $, contre 1,52 $ l'année dernière.Dans le détail, les ventes des i Phone 14 iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max se trouvent comptabilisés sur la totalité du trimestre. Parmi eux figurent également les versions jaune des modèles non Pro !(avec 7,168 milliards et -31,31%), alors que la prochaine génération de M2 est enfin là. Notons tout de même que les ventes enregistrentPour ce trimestre, il n'y a pas de nouveaux modèles.(-0,56% pour les Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max HomePod mini , etc.). Apparemment, il est encore trop tôt pour vérifier l'impact du nouvel HomePod Par comparaison, au 31 mars 2022, tous les voyants étaient au vert avec un CA de 97,278 milliards de dollars et un bénéfice net de 25,010 milliards de dollars. L’iPhone était déjà très fort avec 50,570 milliards de dollars (+5,49% sur un an), tout comme le Mac avec 10,435 milliards de dollars (+14,65%), seul l’iPad affichait une belle chute avec 7,646 milliards de dollars (-2,06%).. Cette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.