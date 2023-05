Top ou flop pour le casque ARVR d’Apple ?

Tous espèrent une présentation à la WWDC

très probable

qu'Apple est bien préparé pour l'annonce de ce nouvel appareil

deviendront bientôt la nouvelle tendance d'investissement la plus importante dans le secteur de l'électronique grand public

Le point sur les rumeurs du casque ARVR

. Dans un post sur son blog, il pense que cette annonce est désormaisle 5 juin.Il rajoute de plus. Selon lui les casques de réalité virtuelleIl estime que cela donnera. Il vise ainsi des sociétés telles que Luxshare (pour l'assemblage), Sony (pour les écrans micro OLED), TSMC (pour les processeurs), Everwin Precision (pour le boitier), Cowell (pour les modules de caméra) et enfin Goretek (pour le module d'alimentation externe).Le casque d'Apple serait doté. Il auraitun look de masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre.. On trouverait des applications dédiées au sport, aux jeux, au bien-être / fitness et au travail collaboratif... La firme californienne aurait aussi transposé, et les utilisateurs pourront accéder au contenu existant de l'App Store via l'interface 3D de l'appareil.Bref, à ce niveau, il serait pressenti pour être un produit ultra premium à plus de 3000 dollars . Et la question est de savoir qui pourrait se l'offrir et pour quel usage. Certains estiment que le produit ne viserait que les professionnels et que le grand public devrait attendre les Apple Glasses. Mais à ce prix, on espère tout de même beaucoup plus qu'une simple transposition de FaceTime ou des applications de l'iPad.