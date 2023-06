Tim Cook utilise ChatGPT (et fait la promo du Vision Pro)

Une plateforme de réalité augmentée ultime

La réalité augmentée, oui. La réalité virtuelle, non !

ET le prix ?

Je ne sais pas. Je pense que les gens feront des choix en fonction de leur situation financière et d'autres paramètres. La conception et la profondeur de cette dernière y sont époustouflantes. Vous avez une expérience de plus de 4K dans chaque œil. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Cela coûte quelque chose, mais je pense que c'est une grande valeur

C'est Robin Roberts, une des co-animatrice de(dont le nom n'est pas sans évoquer The Morning Show) sur ABC News, qui a eu la chance d'essayer le casque et de bénéficier d'un petit cours par le CEO d'Apple !Au cours de l'interview,, celle du, assène-t-il avec son phrasé habituel. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un produit, mais bienPour autant, le CEO insiste sur un autre point qui a déjà été évoqué par le passé :. C'est pour cela qu'il insiste fortement sur le terme de réalité augmentée et non virtuelle : il s'agit donc de rapprocher des personnes qui ne peuvent pas être physiquement dans la même pièce, mais pas de vivre isolé en parallèle. Ce point aurait été unA 3499 dollars, c'est 499 dollars de plus que l'estimation déjà fort chère qui en était donnée ! Pour Apple, le Vision Pro sonnerait presque le glas de l'iPhone, voire du Mac et serait leur digne successeur.A ce prix, la question se pose de savoir qui a les moyens de s'offrir un tel objet. A cette question, Tim Cook répond carrément :Sur l'intelligence artificielle, le CEO de Cupertino réitère son message de prudence. Il rappelle que le développement et le déploiement d'une IA doit êtreet, et somme tout! Il faut en effet craindre la" via ce genre de technique.En ce qui concerne ChatGPT, Tim Cook avoue l'utiliser () et se dit très, ajoutant qu'Apple étudiecette technologie, mais sans vraiment s'étendre !