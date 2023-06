Vision Pro : le casque d'Apple offre-t-il un taux de rafraîchissement suffisant ?

Quel taux de rafraîchissement pour le Vision Pro

90 Hz la plupart du temps ?

Si les deux écrans micro-OLED semblent assez impressionnant avec leurs 23 millions de pixels cumulés, ce qu'Apple estime être l'équivalent d'une TV 4K pour chaque œil dans le format d'un timbre-poste,. Or, ce critère est très important en AR/VR afin d'offrir une expérience confortable et d'éviter la sensation de nausée. Les premières prises en main sont toutefois plutôt enthousiastes sur le rendu , et même les plus sensibles n'ont pas senti des symptômes de cinétose, ce qui est encourageant.Il a donc fallu se tourner vers les sessions dédiées aux développeurs qui ont eu lieu après la présentation pour avoir davantage d'informations. Lors de la session Optimize app power and performance for spatial reality Ce taux de rafraichissement est considéré comme la valeur minimale pour garantir un confort satisfaisant, et de nombreux casques sont capables de le dépasser, comme le Quest 2 avec son mode 120 Hz (ce mode n'était pas disponible au lancement, mais a été activé via une mise à jour), mais avec une définition bien inférieure à ce que propose le Vision ProBien entendu, il faut que le casque soit capable d'afficher un nombre d'image par seconde suffisant pour en profiter, et les puces Qualcomm de casques autonomes concurrents ne l'atteignent pas toujours, particulièrement sur des jeux exigeants. De plus, il semblerait que le Vision Pro puisse dépasser ces 90 Hz lorsque cela est nécessaire, comme lors de l'affichage de vidéos en 24 images par secondes. Selon Apple,afin d'obtenir un rendu fluide sans défaut visible.