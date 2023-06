Le Vision Pro pourrait être utilisé pour certaines opérations chirurgicales

Le vision pro pourrait avoir sa place en salle d'op !

Dans la salle d'opération, vous collectez des données en réalité mixte qui vous aident en temps réel, de manière synchrone, à faire la procédure

Quelles autres utilisations possibles ?

technologie vous permet de ne pas avoir à tourner la tête

Ainsi, le-un chirurgien spécialisé dans la chirurgie robotique - ne cache pas son intérêt. Et il parle en connaissance de cause, puisqu'il a été. En effet, il pense que le Vision Pro pourrait aider à collecter et transmettre des données essentielles, voire vitales dans certains cas.Le casque pourrait renforcer les capacités des médecins, aussi bien dans la réalisation, dans le suivi d'une opération. Il pourrait également avoir son rôle au niveau de la formation des internes ou encore permettre d'expliquer le succès ou l'échec d'une opération.D’après lui, la(utile quand le chirurgien doit se concentrer sur ce qu'il fait et. Les ordinateurs pourraient donc arriver en soutien logistique et permettre de garantir de meilleurs résultats.Au-delà des opérations réalisées via des robots, le Docteur Grossmann imagine d'autres utilisations possible du casque ARVR d'Apple, qui peut être utilisé de différentes manières., comme la prise de notes ou pour offrir des informations à partir des dossiers des patients.