Apple présentera ses prochains résultats financiers le 3 août !

Les Mac M2 parviendront-ils à relancer les Mac

Une firme à plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Pour rappel, comme de nombreuses firmes américaines, l’exercice fiscal de Cupertino est décalé par rapport à l'année civile : ilCette présentation tiendra compte des. Ces derniers pourraient-ilsNotons par ailleurs que l’on retrouvera également les chiffres de vente concernant les versions jaunes de l’ iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus.Traditionnellement,en leur qualité de CEO et CFO. Et pour cette 3e édition de l’exercice, les deux hommes seront sûrement très fiers d’insister sur la dernière prouesse d’Apple qui a franchi la barre des 3000 milliards de capitalisation boursière le dernier jour de ce 3e trimestre ! Pour autant le cours d’AAPL a légèrement baissé ces derniers jours, faisant replonger la firme sous cette valorisation mythique.Mais ils devront aussi tenir compte du contexte, qui ne sera peut être pas aussi faste que prévu. Ils l'ont déjà annoncé lors des derniers résultats,: la poursuite des conséquences de la pandémie, la pénurie de pièces, le cours fluctuant de l’action AAPL et toujours les tensions géopolitiques autour de l'impact du conflit armé en Ukraine.