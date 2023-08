Kim Kardashian embauche Angela Ahrendts, ex responsable du retail chez Apple

Une reconversion dorée avec Kim Kardashian

Pas question de chômer !

Il y a de rares moments dans la vie où vous rencontrez des gens dont la vision, la mission et les valeurs sont tellement alignées sur les vôtres et que vous sentez collectivement que vous pouvez vraiment faire quelque chose de différent

la richesse de l'expérience en matière de leadership d'Angela et sa profonde compréhension de la construction de marques et de l'influence sur la culture ont fait d'elle un choix naturel pour l'entreprise

un parcours client transparent pour plus d'un milliard de visiteurs par an. Sous sa direction, elle a redessiné les magasins, repensé les rôles pour 70 000 employés dans le monde et réinventé l'expérience de la vente au détail avec le lancement d'un programme éducatif transformateur axé sur le codage, la création musicale et les arts

Pour rappel, le but de cette firme est d'investir dans les sociétés de luxe, de divertissement et dans les médias. L'exva donc y occuper les fonctions de(aux côté de Kris Jenner,).Son rôle consistera à développer la notoriété de la firme, à identifier et à évaluer les marques en vue de potentiels investissements. Dans ce cadre, il sera d'ailleurs proposé un coaching afin de développer les entreprises du portefeuille.Quant à elle, Kim Kardashian -qu'on ne présente plus- se veut tout autant flatteuse à son égard ! Elle indique en effet queoù elle a créé