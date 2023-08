Voici comment ChatGPT veut séduire les grandes entreprises

ChatGPT Enterprise

L'algorithme qui murmurait à l'oreille des entreprises

La nouvelle formule ChatGPT Enterprise a été pensée pour. En effet, OpenAI prévient les utilisateurs des autres formules que les données renseignées peuvent être utilisées afin d'entrainer l'algorithme, ce qui a mené quelques employés à se faire taper sur les doigts par le passé pour avoir confier des données sensibles au chatbot d'OpenAI Cette nouvelle formule permet donc de lancer des analyses sur des données confidentielles sans que ces dernières ne soient consultées par les employés d'OpenAI, réduisant également le risque qu'elles se retrouvent entre de mauvaises mains., avec un accès jusqu'à 2 fois plus rapide à GPT-4 (le même algorithme que la formule Pro), sans limite d'utilisation et avec une puissance de traitement quatre fois supérieure à la formule Pro à 20 dollars par mois.Selon OpenAI,. Cette nouvelle formule a été conçue pour les grosses entreprises et il faut actuellement contacter OpenAI pour en profiter et connaitre les tarifs pratiqués (au cas par cas), mais la firme indique qu'une formule adaptée aux sociétés plus modestes est d'ores et déjà prévue.Cette nouvelle formule arrive à point nommé pour OpenAI, permettant de surfer sur l'intérêt des grandes firmes pour ChatGPT, etafin de s'assurer de disposer d'un outil performant ne mettant pas en péril la confidentialité de leurs données.