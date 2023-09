Tim Cook confirme les recherches d'Apple en matière d'IA (à quand Apple GPT ?)

Apple GPT naitra-t-il au Royaume Uni ?

Le point sur les rumeurs

Nous faisons des recherches sur un large éventail de technologies d'Intelligence Artificielle -y compris l'IA générative-, et ce, depuis des années. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire progresser nos produits de manière responsable avec ces technologies pour aider à enrichir la vie des gens. Évidemment, nous investissons beaucoup, et cela apparaît dans les dépenses de R&D que vous regardez.

Nous considérons l'IA et le Machine Learning comme des technologies de base fondamentales. Et ils sont pratiquement intégrés dans tous les produits que nous construisons. Sur la base de la recherche, nous faisons de la recherche sur l'IA et l'apprentissage automatique, y compris l'IA générative, depuis des années

Apparemment,. Dans un échange à l'occasion de son passage en Angleterre, le CEO a réaffirmé la position de Cupertino dans ce domaine, notamment au niveau de l'IA génératrice. Il s'attend d'ailleurs à une augmentation des investissements dans le pays.Il a également souligné que l'IA est déjà à l'origine de plusieurs fonctionnalités de l' iPhone ou de l' Apple Watch , telles que la détection des chutes, la détection des accidents, l'ECG et la correction automatique prédictive d'iOS 17 (et Siri ?).Dernièrement, on apprenait queElle souhaiterait, entre autres, y intégrer un modèle de langage plus large, à l'image de la technologie derrière ChatGPT. Au delà ce denier serait en mesure de rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI.Précédemment, Mark Gurman dea déclaré qu'. Pour lui, Cupertino n'avait pas encore de stratégie clairement définie pour lancer un produit pour les consommateurs, et devait faire une annonce significative en 2024. Quant à lui, Ming-Chi Kuo était plus prudent sur ce calendrier et penche plutôt pour un retard assez important de la firme à la pomme.Mais le 4 juin dernier , Tim Cook a confirmé -sans l'ombre d'un doute- qu'Il a d'ailleurs tenu les mêmes propos dans une autre interview -cette fois-ci sur