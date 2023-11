Xavier Niel dévoile Kyutai, son OpenAI à la française !

Un labo open source (pour le moment)

Dans quel but ?

La France a le goût de la révolution

Ce laboratoire de recherche -dénommé)- est en effet porté par, le patron de Free mais également par(CMA-CGM) et(ex-PDG de Google). Chacun d’entre eux a d’ailleurs investi 100 millions d’euros, la fondation bénéficiant donc de 300 millions pour commencer.Le labo a été présenté aujourd’hui à l’occasion de la conférence ai-Pulse qui se tenait à Station F, dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce dernier né entendTout comme lui à ses débuts (et avant que le succès et la célébrité ne lui fasse adopter un modèle plus mercantile), il est pour le moment une, comme ce fut le cas pour OpenAi, avant un changement de stratégie.L'idée de Kyutai est(et éviter un exode des cerveaux vers les labos américains, par exemple). La fondation entend également travailler sur de nouveaux modèles afin de devenir une référence dans le domaine de l’IA en Europe. Pour le lancement de Kyutai,. Diplômés de grandes universités et anciens de Meta, d'Apple, ou d'instituts comme l'Inria, ils seront chapeautés par un conseil scientifique constitué de trois personnalités, dont le français Yann Le Cun.Notons que Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, ont salué vivement l’initiative au vue des perspectives qu’elle peut ouvrir.a même glissé le président de la République…