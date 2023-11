Apple et Goldman Sachs, c'est fini ! Que va devenir l'Apple Card ?

Un partenariat lucratif mais seulement pour Apple !

à innover pour les clients d'Apple Card

Qui succédera à Goldman Sachs ?

D’après leDans une déclaration à, Apple a confirmé cette information en déclarant qu'elle continueraApparemment, Goldman Sachs cherchait depuis plusieurs mois un moyen de sortir de cet accord. En effet si la carte est un(Apple Savings aurait enregistré plus d'un milliard de dollars de dépôt sur les quatre premiers jours de son lancement), ce n’est pas vraiment le cas pour la banque d’affaires.D’après certains dépôts réglementaires,. Aussi, il est fort possible que ce soit la banque qui ait exprimé son désir de sortir en premier.Le sort de l'Apple Card et du compte Apple Card Savings reste flou et. En revanche, plusieurs candidats sont pressentis au poste : Discovery, AMEX, Barclays ou Synchrony.D'un point de vue US, les deux premiers semblent être mieux placés étant à la fois une banque et un réseau. Le troisième a déjà été un partenaire d'Apple, même si la relation a été un peu mouvementée. Enfin le dernier n'apparait pas en privilégié, de par sa relation client un peu trop compliquée pour Apple.. Qui sait, peut-être que Microsoft pourrait en profiter pour devenir la firme la plus précieuse au monde ?