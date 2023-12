Elon Musk va ouvrir son université !

une école, un collège, un lycée et une université !

l'expérience par la pratique, incluant des simulations, des études de cas, de la fabrication et de la gestion de projet et du travail en laboratoire

En effet, le milliardaire compte ouvrir une école, un collège et un lycée. Ces trois établissements seront dédiés à la science, aux technologies, l'ingénierie et les mathématiques.. Le choix de cet état étant simplement une raison logique : il y a déménagé pendant le confinement en 2020 et y réside depuis.C'est en effet ce que l'on peut déduire des. Monsieur Musk vient en effet de lui verser la somme de 100 millions de dollars afin de financer la création de plusieurs établissements primaire et secondaire, mais également d'une université. Bloomberg indique en effet avoir pu consultermettant en valeur. Outre les murs, il ne lui reste plus qu'à trouver les enseignants et les élèves !