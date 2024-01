Quelles sont nos vidéos les plus vues de l'année 2023 ?

Les vidéos les plus vues de l'année 2023

En effet, avec, à rajouter aux quelques millions également sur TikTok, Instagram et Facebook, nous avons vécu ensemble une des plus belles années sur nos réseaux sociaux.a remporté un franc succès, preuve qu'il y a une vraie demande des oubliés de la fibre !La solution de Sunology est la plus populaire de France , ce n'est donc pas un hasard si la vidéo cumule plus de 155 000 vues cette année, et ce n'est que le début ! Des millions de foyers peuvent en être équipés très facilement., avec notre essai de la Microlino , cette petite voiturette suisse (mais fabriquée en Italie) qui tente de convaincre les citadains à passer aux électrons.Elle est d'ailleurs suivie de près par notre essai de la MG4 et ses presque 100 000 vues ! Dommage qu'elle perde le bonus en 2024, car cette voiture était très compétitive et vraiment bien équipée pour un modèle chinois., il faut dire que les puces M2 n'ont pas emballé les foules cette année. Mais ce Mac mini M2 Pro dopé aux hormones offre un excellent rapport performance prix :On reste dans l'énergie avec. Alors, vraiment rentable ? Il s'agit sans doute de la seule vidéo non-sponsorisé du YouTubeGame, donc on vous dit tout et sans filtre !L'iPhone 15 n'a que quelques mois et son test cumule déjà plus de 50 000 vues. Il a même remporté un 10/10 sur notre test complet.On reste sur l'iPhone avec une solution intéressante qui permetEnfin, notre test de l'Apple Watch Ultra 1 face à la Garmin Epix 2 sorti fin 2022, a continué de grimper cette année, pour cumuler à plus de 110 000 vues et parvient à se hisser dans notre top 10 de l'année :Signalons enfin, comme cette vidéo du Merguez Tuning Show de Vilebrequin (355 000 vues) :Undans la neige :Ou encore cette fameuse vidéo où l'ondans la neige :, que j'ai presque honte de les publier ici... Du coup, pour les retrouver, abonne-toi à nos réseaux sociaux !