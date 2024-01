L’iPhone 15 a-t-il été un best-seller à Noël ? (Réponse jeudi soir !)

Un contexte morose

. Elle a en effet subi une nouvelle baisse des revenus en glissement annuel sur quatre trimestres consécutifs, même si ses derniers ont toujours dépassé les attentes de Wall Street.: inflation, société post-pandémique (fin de l'effet confinement pour renforcer les ventes) et modifications des habitudes de travail, et désormais conflits armés... Après quelques fluctuations,, pour atteindre une capitalisation boursière de, avant de décliner à nouveau depuis août.Pour rappel, au dernier trimestre, Apple avait réalisé un chiffre d'affaires de 89,498 milliards de dollars et un bénéfice de 1,46 dollar par action, soit un total de 22,956 milliards de dollars (en hausse de 10,79 % sur un an).Pour ce premier trimestre de l'exercice (1er octobre 2023 - 31 décembre 2023), Apple englobera les ventes de son produit phare,! Elle comptera aussi sur l' Apple Watch Series 9 et l' Apple Watch Ultra 2 -mais devra faire face à une diminution toute relative en lien avec l'interdiction de vente posée par l'ITC sur le sol américain dans le cadre du litige contre Masimo.-qui se vendent plutôt bien à la période de Noël,. L'Apple Pencil USB-C ne devrait pas impacter beaucoup les chiffres..., les précommandes ayant été passées en janvier 2024 ! Mais on espère que Tim Cook donnera quelques informations sur son lancement (allez au hasard,. Ainsi Luca Maestri -le Directeur Administratif et Financier de la firme- s'attend à ce que les revenus de ce trimestre écoulé (qui est pourtant le plus florissant de l'année) soient. On espère tout de même que la réalité sera plus sympathique que cela. En effet, l'année dernière, Apple avait raté le coche de Noël faute d' iPhone 14 Pro en quantités suffisantes et de MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 pouces M2 (coincés dans les chaines de production de Qanta).De leur côté, les analyses ont des avis divergents. Ainsi,, avec une fourchette de 113,99 milliards à 108,37 milliards de dollars, et un bénéfice par action, de 1,93 dollars (fourchette entre 1,98 dollars et 1,88 dollars).a proposé ses propres chiffres au 27 janvier, avec(fourchette entre 114,2 milliards et 131,6 milliards de dollars), et un BPA de 2,15 dollars (entre 1,72 et 2,51 dollars). Sur, toujours au 27 janvier, les prévisions penchent pour un BPA moyen de 2,10 dollars (entre 2,02 et 2,17 dollars).