Universal Music va priver TikTok de son catalogue

Universal Music retire ses titres de TikTok

Une histoire de gros sous

TikTok a proposé de rémunérer nos artistes et auteurs-compositeurs à un taux qui représente une fraction du taux que paient les principales plateformes sociales dans une situation similaire. Aujourd'hui, pour montrer à quel point TikTok rémunère peu les artistes et les auteurs-compositeurs, malgré sa base d'utilisateurs massive et croissante, ses revenus publicitaires en augmentation rapide et sa dépendance croissante à l'égard du contenu musical, TikTok ne représente qu'environ 1 % de nos revenus totaux.



En fin de compte, TikTok tente de créer une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique.

Il est triste et décevant qu’Universal Music Group ait placé sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes et auteurs-compositeurs. Malgré les fausses affirmations et la rhétorique d’Universal, le fait est qu’ils ont choisi de s’éloigner du puissant soutien d’une plate-forme comptant plus d’un milliard d’utilisateurs qui sert de moyen gratuit de promotion et de découverte de leurs talents. TikTok a réussi à conclure des accords « Artist First » avec tous les autres labels et éditeurs. De toute évidence, les actions égoïstes d’Universal ne sont pas dans le meilleur intérêt des artistes, des auteurs-compositeurs et des fans.

challenges

TikTok affiche un succès insolent, permettant parfois grâce à son aptitude à faire monter très rapidement le buzz de propulser un titre, parfois vieux de plus de 10 ans, et de lui offrir des millions d'écoutes, comme cela a été le cas pour le titre Swimming Pool du groupe Messin Marie Madeleine sorti en 2011. Le réseau social risque toutefois de perdre un catalogue de titres très important puisqu', faute d'avoir pu trouver un accord satisfaisant avec la maison mère ByteDance.SelonCe à quo. D'un côté, les utilisateurs de TikTok vont devoir se passer de certains artistes incontournables d'Universal et très prisés sur la plateforme, comme Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Bad Bunny, SZA, Drake, Kendrick Lamar, Harry Styles, Justin Bieber (et bien d'autres), et de l'autre UMG va perdre la mise en avant de certains artistes propulsés par les multiples buzz et autresdu réseau social.