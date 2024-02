Le Vision Pro serait-il le futur d'Apple ?

Une renaissance... ou pas ?

une certaine curiosité et un vif intérêt pour les démonstrations et les achats

depuis des années

le Vision Pro va potentiellement changer la donne au cours des prochaines années et que Cupertino a connu un succès clair avec ce facteur de forme de prochaine génération dépassant de loin les attentes

public limité en dehors des développeurs

l'attrait du marché de masse pour le Vision Pro

ET l'avenir ?

form factor proche des lunettes de soleil

les bases d'un App Store dédié à l'IA et indépendant

Nous pensons également qu'Apple intégrera l'IA générative dans l'iPhone 16 et que cela marquera le début d'une nouvelle frontière de croissance pour la base dorée installée de Cupertino

A priori, les clients ont montré, à un point tel que l'entreprise n'en avait pas vuDans sa note dominicale, la banque d'affaires estime que. A priori, sur place et vu les photos, il ne semblait pas y avoir autant de foule que cela...Même avec un prix élevé et un, Wedbush reste surpris par, regardant avec beaucoup d'optimisme les 600 applications disponibles au lancement.Un peu trop même,(le 1er février au soir)(le 2 février au matin), comme le montre ce graphique du cours de l'action AAPL. Ce dernier montre plutôt un, avant une reprise -comme un instant d'hésitation entre les deux évènements....Au delà, il faut sans doute se pencher vers les autres produits découlant des travaux autour du Vision Pro,. En attendant, il se vendrait un peu plus d'un million de Vision Pro, d'ici 2025 (multiplié au minium par 3500 dollars, ce n'est pas si mal pour un produit de niche).Le Vision Pro est aussi un pas de plus pour Apple dans le monde de l'IA et pourrait même poser, un objectif qui n'est pas en contradiction avec les quelques informations communiquées par Tim Cook