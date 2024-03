Siri s'améliore en langues avec iOS 17.4, mais ce n'est pas vraiment suffisant !

Dis Siri

lire les messages

Ajouter une langue

Des fonctions dopées à l'IA

cours d'année

la plus grande mise à jour de l'iPhone

améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

La dernière mise à jour d'iOS 17.4 n'apportait pas qu'une mise en conformité avec le DMA mais quelques petits ajouts pour le quotidien. Ainsi,, pas seulement la langue assignée et utilisée par l'assistant pour toutes les autres tâches.La nouvelle option est disponible dans Réglages > Siri et Recherche > Messagerie avec Siri. Dans la section, il y a un nouveau lienQuand on clique sur ce dernier, on accède non pas à la quatrième dimension (une excellente série au demeurant) mais àLors de la présentation des derniers résultats trimestriels,. Relançant la machine à rumeurs, il a rappelé que la firme investissait énormément de temps et d'efforts dans l'IA, avec des annonces à venir enDe son côté, Mark Gurman s'attend à ce qu'iOS 18 soit. Le système pourrait disposer d'une technologie d'IA générative qui devrait. Cette nouvelle version de Siri , qui serait basée sur la technologie des modèles de grand langage, similaire à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google).