Bitdefender lance un bot anti-arnaque, boosté à l'IA et gratuit

Un bot, agent de sécurité !

La fraude en ligne continue de progresser chaque année. Selon un rapport de la Federal Trade Commission (FTC), en 2022, les pertes subies par les consommateurs en lien avec la fraude se sont établies à 8,8 milliards de dollars, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente. Les pertes liées aux seules arnaques diffusées par messages texte ont plus que doublé, totalisant 330 millions de dollars. La récente adoption par les cybercriminels de l’IA basée sur un large modèle de langage (LLM), sur laquelle ils s’appuient pour créer des contenus malveillants extrêmement difficiles à déceler, devrait exacerber le défi que représente la lutte contre la fraude en ligne.

Comment utiliser Scammio ?

Face à la très forte progression de l’insécurité numérique , le gouvernement a donc décidé de passer la vitesse supérieure avec un nouveau plan d'action, à commencer par un filtre anti-arnaque sur Internet ! Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette mesure était supposée êtreà la fin de l'année 2023, avait annoncé le ministre délégué chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barrot. Pour autant, le projet semble avoir pris un peu de retard.. Notons que ce dernier est gratuit et disponible en France depuis cette semaine. Ce bot est présenté comme, et ce, à partir d’un message reçu par email, SMS, messagerie instantanée, via des liens intégrés et même des codes QR.Pour utiliser ce bot, il faut tout d'abord se créer un compte (gratuit) dans Bitdefender Central , ou de se connecter avec son compte existant (et de sélectionner le Français). Ensuite, i. Scamio va alors rendre un petit avis en quelques secondes, ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre.Notons que le bot semble compatible avec tous les appareils et tous les systèmes d’exploitation. Il est