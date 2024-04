Voici le prix des mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 (et ça picotte) !

Des mises à jour de sécurité payantes pour Windows 10

Des tarifs élevéss

Bien que nous vous recommandons fortement de passer à Windows 11, nous comprenons que certaines circonstances pourraient vous empêcher de remplacer les appareils Windows 10 avant la date de fin de support. Par conséquent, Microsoft proposera des mises à jour de sécurité étendues . Le programme ESU pour Windows 10 inclura des mises à jour de sécurité critiques et/ou importantes. Les ESU n'incluent pas de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour non liées à la sécurité demandées par le client ou de demandes de modification de conception. Le support technique au-delà de l’ESU lui-même n’est pas non plus disponible.



Si vous êtes un particulier ou une organisation qui choisit de continuer à utiliser Windows 10 après la fin du support le 14 octobre 2025, vous aurez la possibilité d'inscrire votre PC au programme payant de mises à jour de sécurité étendues (ESU).

Si cette annonce peut paraitre alarmante, Microsoft proposait déjà des Extended Security Updates (ESU) payantes pour les entreprises nécessitant de rester sur une ancienne version de ses systèmes., bien que la firme les encourage vivement à passer sur Windows 11. Les mises à jour de sécurité pour Windows 10 seront accessibles via un abonnement annuel à partir du 14 octobre 2025, ce qui représente une prise en charge de plus de 10 ans pour cette version de l'OS lancée en juillet 2015.. Attention, le tarif de ces mises à jour ESU doublera chaque année,. Ces mises à jour corrigeront uniquement les failles de sécurité, et le système ne bénéficiera plus de nouvelles fonctionnalités une fois la date butoir de fin de prise en charge atteinte. Selon le billet de blog officiel de Microsoft :Pour rappel, Microsoft a cessé d'offrir la prise en charge de Windows 7 en 2020, ici encore après plus de 10 années de support.(une machine dotée d'un processeur 64 bits -2 cœurs, 1 GHz- de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage et surtout la compatibilité TPM 2.0 recalant des CPU encore largement assez puissants pour de nombreux usages)