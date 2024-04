Avez-vous gagné à la loterie de la WWDC d’Apple ?

Le LOTO d'Apple

Pour rappel, la prochaine WWDC aura lieu du 10 au 14 juin 2024 . Comme les éditions de 2020, 2021, 2022 et 2023,. En revanche, la firme prévoit également un événement spécial d'une journée pour certains étudiants et développeurs (sur tirage au sort), qui aura lieu le 10 juin sur le campus de l'Apple Park.Pour cette année, en parallèle de la WWDC, Apple proposera également, à cinquante des gagnants de son Swift Student Challenge 2024. Les résultats ont été communiqués le jeudi 28 mars.Les inscriptions à l'événement en personne de la WWDC 2024 avaient commencé le 26 mars et les développeurs avaient jusqu'au 3 avril pour s'inscrire.En effet, Cupertino précise que les petits chanceux ont été sélectionnés au hasard. Ils devront confirmer leur participation à l'événement qui aura lieu le 10 juin à Cupertino, en Californie.(on peut penser que tout le monde a été tiré au sort et enregistré dans un classement).