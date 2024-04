La Maison Drouot organise sa 1ère vente aux enchères de NFT !

Une vente 2.0

Hacking Painting

L’un comme l’autre existent hors des galeries et des musées, même si le Centre Pompidou en a récemment acquis, développe-t-il. De plus, les deux s’appuient sur l’écriture : le NFT est en soit le résultat du code tandis que l’art urbain s’exprime primairement à travers l’écriture - le graffiti. Entre ces deux cultures, la logique est la même : on parle d’art hors de l’institution

Même s'il a été créé en 1852,peut se targuer d'être à la page. Désormais holding française spécialisée dans les ventes aux enchères et le marché de l'art, celui-ci a organisé le 4 avril un évènement un peu particulier. Pour la première fois de son histoire, elle a en effet ouvert, répondant au nom assez évocateur dePour rappel, un NFT (pour) est un jeton non fongible. Il est émis par une blockchain et associé à un actif numérique. Par conséquent, chaque NFT est unique et non interchangeable. Leur utilisation est particulièrement répandu dans l’art, le secteur du luxe ou encore pour des cartes de collection dans le sport.Pour cette vente, Jean-Marc Scialom -ancien galeriste et expert- a entendu rallier art urbain et art numérique, voulant ainsi monter les similitudes entre les deux.. Mise à prix à 30 000€, elle a finalement été adjugée et vendue pour 40 000€.