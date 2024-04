ChatGPT permet d'éditer les images générées par DALL-E, et c'est très pratique !

DALL-E édite les images qu'elle a générées

Uniquement pour la formule payante

Récemment, OpenAI a apporté quelques changements intéressants et assez pratiques au sein de ChatGPT, et plus précisément à son IA générative DALL-E. Si vous passez par la formule payante de ChatGPT pour générer une image via DALL-E, il sera désormais possible, en sus de choisir parmi plusieurs styles prédéfinis (comme manga, impressionnisme, dessin à la main, aquarelle),Ainsi, si une des quatre images générées à partir de votre requête initiale vous convient mais qu'un détail vous gêne (ce qui est assez fréquent avec les IA génératives),. Cela permet ainsi d'effectuer de petits changements si la création vous plait mais qu'un simple détail vous dérange, au lieu d'avoir à relancer une requête complète.Cette nouvelle fonction estmais uniquement disponible pour les utilisateurs de ChatGPT (elle ne semble pas disponible directement via DALL-E). Peut-être aurons-nous accès à ce genre de services au sein des prochains systèmes de Cupertino qui devraient davantage mettre l'accent sur l'intégration de l'IA.Reste à savoir. Cela pourrait faire un intéressant bonus à ajouter à la formule d'abonnement Apple One. Pour rappel, Apple dévoilera officiellement ses plans pour iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 et macOS 15 le 10 juin lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2024