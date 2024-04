Robot personnel, Maison Intelligente, CarPlay, Apple TV hybride ? Que prépare Apple ?

Image générée par Copilot

Un nouveau projet dans les garages de l'Apple Car ?

Image générée par Copilot

Quel projet à court terme ?

La semaine dernière, un certain journaliste deavançait qu'Apple continuait d'avoir de grandes ambitions domotiques. Rien à voir avec l’application Maison ou de simples produits intelligents :. Pour cela, elle étudierait l'utilisation d'algorithmes boostés à l'IA (elle aurait récupéré une partie des équipes dédiées à l'Apple Car ), qui permettraient au robot de, comme la gestion de tâches ménagères même sine serait pas pour tout de suite ! Mark Gurman estime en effetl'arrivée de telles fonctions dans les 10 prochaines années au regard des(il en est question depuis pas mal de mois) avec une caméra intégrée FaceTime, un petit écran et une qualité audio digne d'un HomePod (mini ?).Certaines rumeurs plus évoluées évoquent- qui recueillerait des données à partir d'appareils domestiques, et pourrait plus facilement être transporté par les utilisateurs avec eux, avec des relais au sein de la maison. Apple aurait même commencé des tests à petite échelle sur le projet...L'entreprise serait également susceptible de développer. On pense évidemment à CarPlay avec une meilleure intégration au sein des véhicules, ce qui pourrait être transféré à une app Maison 2.0. Enfin, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique développés pour la voiture pourraient être transférés facilement vers des robots mobiles.