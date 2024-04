Steve Jobs ne voulait pas de prises de notes pendant les réunions !

COmment se déroulent les réunions chez Apple ?

Pourquoi écrivez-vous cela ? Vous devriez être suffisamment intelligent pour vous en souvenir. Si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, vous ne devriez pas être à cette réunion

Steve Jobs, Katie Cotton and Phil Schiller, 2006

Êtes-vous en train de dire au juge que vous n'avez aucune idée si... l'App Store a été rentable ?

Je crois qu'il l'est

je précise que je n'ai pas de rapport sur la mesure financière de cette notion de profit. Ce n'est pas la façon dont nous mesurons notre performance en tant qu'équipe

facturations, comptes, abonnements

Avez-vous déterminé quel serait votre retour sur investissement ? (M. Young)

Pas que je me souvienne . (P. Schiller)

Avez-vous examiné des mesures financières telles que la rentabilité prévisionnelle de la facturation d'un taux de commission de 30 % ? (M. Young)

Pas que je me souvienne. (P. Schiller)

Dites-vous au Juge que vous avez pris la décision sans aucune enquête sur le flux de revenus qui serait produit en imposant une commission de 30 % ? (M. Young)

Cela est correct. (P. Schiller)



Ainsi, dans une audition,-même s'il pense bien évidemment que c'est le cas. Difficile de croire à cette déclaration qui s'apparente plutôt à un beau bottage en touche !Et pourtant, il évoque une raison bien particulière pour laquelle il y a très peu de dossiers écrits concernant le lancement de l'App Store. Apparemment,. Ajouté à cela que(et apparemment elle ne le fait toujours pas à ce jour).Il cite d'ailleurs, lorsqu'un employé zélé prenait en notes les paroles de Steve Jobs. Ce dernier aurait alors réponduLepublie un. On y lit qu'un certain Neil Young (probablement un procureur) :Ce à quoi Phil Schiller répond :, avant de précisermême s'il reconnait suivre de très près