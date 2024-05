OpenAI (ChatGPT), le nouveau cœur d’iOS 18 ?

Près d'un an de collaboration !

la dernière chose dont les gens avaient besoin était un autre chatbot

Réponse le 10 juin à 19 heures !

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs circulent sur un possible partenariat entre Apple et OpenAI pour utiliser GPT avec iOS 18. Toutefois, l'état réel des négociations pourrait être bien plus avancé que cela. D'après. En effet, Redmond a également conclu un accord avec OpenAI, qui fournit les technologies derrière Copilot en échange de l'utilisation de ses centres de données pour alimenter ChatGPT.Récemment, pour discuter de ces préoccupations. On dit que le second aurait demandé des engagements au premier, proposant notamment une réduction des futurs bénéfices d'OpenAI en échange d'un investissement de 13 milliards de dollars dans la start-up.L'équipe d'apprentissage automatique d'Apple aurait rencontré Sam Altman et d'autres membres d'OpenAI. Les deux entreprises auraient par la suite conclu un accord sur l'accès aux API OpenAI pour des tests internes.En pratique, il pourrait aussi s'agir d'un compromis, noué peut-être contre la volonté de John Giannandrea.En effet, le chef de l'IA d'Apple avait déclaré dans un courriel en 2023 que..., et Apple de dévoiler l'étendue de l'accord (ou une partie) avec les nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour ses systèmes d'exploitation et le rôle d'OpenAI.Le 10 juin, Apple va dévoiler: iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, tvOS 18 et watchOS 11 mais aussi visionOS 2 ! En outre, depuis quelques années, elle glisse aussi des. Ainsi elle avait dévoilé le Vision Pro l'année dernière, aux cotés du MacBook Air 15 M2, du Mac Studio M2 Max / M2 Ultra et du Mac Pro M2 Ultra. Elle pourrait donc présenter les derniers Mac dotés d'une puce M3 (allez un Mac mini M3 ^^ !!!)Dernièrement on apprenait qu', à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ? Une IA chinoise ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait être faite lors de la WWDC, et être la fameuselors des derniers résultats.