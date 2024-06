Apple sortira-t-elle un nouveau produit à la WWDC ?

Une WWDc axée sur le software

il n'y aura pas de matériel qui devrait être dévoilé à la WWDC

manière inattendue

Le point sur les rumeurs

Apple TV 4K de troisième génération : octobre 2022

Apple TV 4K de deuxième génération : avril 2021

Apple TV 4K de première génération : septembre 2017

Apple TV HD : septembre 2015

Apple TV de troisième génération : mars 2012

Qu'attendre de la WWDC 2024 ?

Le journaliste -dont on ne remet plus en question la qualité des informations- répond à la grande question du moment :En effet, même si l'évènement est dédié à la présentation des prochains systèmes, Apple a tendance à glisser quelques nouveautés hardware ces dernières années, et non des moindres. Ainsi elle avait dévoilé le Vision Pro l'année dernière, aux cotés du MacBook Air 15 M2, du Mac Studio M2 Max / M2 Ultra et du Mac Pro M2 Ultra. Elle pourrait donc présenter les derniers Mac dotés d'une puce M3 (allez un Mac mini M3 ^^ !!!)Dans sadominicale, le journaliste parait assez sûr de lui :, à moins qu'Apple ne prenne une décision deet à la dernière minute. Concernant les prochaines sorties, il estime qu'un, remettant à plus tard une possible Apple TV, attendue au premier semestre de 2024.Il faut dire que le précédent modèle date d'il y a deux ans ! Il y a quelques temps, Ming-Chi Kuo avait évoqué une Apple TV remaniée (il en est question depuis pas mal de mois) avec une caméra intégrée FaceTime, un petit écran et une qualité audio digne d'un HomePod (mini ?). Il voyait même une autre version avec un écran, comme un iPad, mais pas avant 2025.Certaines rumeurs plus évoluées évoquaient un écran intelligent -ayant led'un iPad- qui recueillerait des données à partir d'appareils domestiques, et pourrait plus facilement être transporté par les utilisateurs avec eux, avec des relais au sein de la maison. Apple aurait même commencé des tests à petite échelle sur le projet.... Elle commencera le lundi 10 juin 2024 et durera jusqu’au vendredi 15 juin. La keynote d'ouverture aura lieuComme chaque année, nous vous proposerons de suivre en live sur le site et les réseaux sociaux cet événement !Comme les éditions de 2020, 2021, 2022 et 2023, l'itération de cette année sera également diffusée en ligne. Apple prévoit également un, qui aura lieu le 10 juin sur le campus de l'Apple Park.Pour cette année, en parallèle de la WWDC,, avec cinquante gagnants (qui auront droit à une visite de trois jours à Apple Park).Traditionnellement, Apple dévoile bien évidemment: iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, tvOS 18 et watchOS 11 mais aussi visionOS 2 !Dernièrement on apprenait qu', à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ? Une IA chinoise ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait être faite lors de la WWDC, et être la fameuselors des derniers résultats.