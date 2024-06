Le compte à rebours pour la WWDC 2024 d'Apple est lancé

Le compte à rebours est lancé !

Qu'attendre de la WWDC 2024 ?

Hier,, histoire de suivre l'ensemble des évènements à distance qui seront diffusés en continu (ou uniquement ceux qui les intéressent). Dans les notes de téléchargement on trouve un menu assez classique avec desLa firme en profite également pour envoyer(soit Action garantie en VF).En plus de la mise à jour de l'application Developer,, qui diffusera la keynote lundi prochain. Pour ceux qui préfèrent, il sera toujours possible de passer par le site d'Apple et -bien-sûr- de nous suivre sur mac4ever !Traditionnellement, Apple dévoile bien évidemment: iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, tvOS 18 et watchOS 11 mais aussi visionOS 2 ! Pour cette année, le très bien informé Mark Gurman ne s'attend pas à ce qu'Apple annonce un nouveau produit -comme elle a pu le faire les précédentes années- mais plutôt qu'elle se concentre sur les softwares, et bien sûr l'IA !Dernièrement on apprenait qu', à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ? Une IA chinoise ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait être faite lors de la WWDC, et être la fameuselors des derniers résultats.