Date de la keynote, iPhone 16, prochains Mac M4 !

Une préférence pour le 10 septembre

des personnes proches du dossier

la firme se préparerait pour cette date

• en 2020 : annonce le mardi 8 septembre 2020, pour un évènement le mardi 15 septembre 2020.

• en 2021 : annonce le mardi 7 septembre 2021, pour un événement le mardi 14 septembre 2021.

• en 2022 : annonce le mercredi 24 août 2022, pour un événement le mercredi 7 septembre 2022.

• en 2023 : annoncé le mardi 29 août 2023, pour un événement le mardi 12 septembre 2023.

Révélations de dernière minute

one more thing

Evidemment, on ne peut queau journaliste de, tant les informations qu'il possède se révèlent exactes au fil des jours (certains pensent qu'il pourrait posséder un bureau officieux dans celui de Tim Cook...).. Citant, il avance quemême si rien n'a encore été confirmé. Il s'agit en effet de l'une des trois pressenties, avec le 3 et le 4 septembre. Mais cette dernière tombait malheureusement le même jour que le premier débat de Kamala Harris et Donald Trump pour les Présidentielles américaines.Si l’on se réfère aux éditions précédentes,. Précédemment, Apple avait choisi d'envoyer ses invitations et de tenir son évènement aux dates suivantes :Au menu la gamme iPhone 16, de nouveaux AirPods et l'Apple Watch Series 10. Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.: des écrans plus grands pour les modèles Pro et le Pro Max ou encore le bouton pour la prise de photos.(mais sans tous les capteurs santé que l'on espèrerait) : un boîtier plus fin et un écran plus grand. Quant à eux, les AirPods sortiraient en deux modèles :avec la réduction de bruit (qui se positionnerait entre les AirPods et les AirPods Pro ).Enfin, Mark Gurman s'offre un, annonçant qu'Cependant, ceux-ci ne seront probablement pas lancés en septembre, mais plutôt en. Identifiés comme "16,1", "16,2,", "16,3" et "16,10", chaque Mac serait une version de base avecCela pourrait correspondre à une nouvelle génération de Mac mini, iMac et MacBook Pro.