2,35 milliards d'appareils actifs, Apple Intelligence bientôt en France

Le trimestre des records !

Il y a plus de 2,35 milliards d'iPhone, iPad, Mac et autres appareils Apple actifs dans le monde

Apple intelligence arrive en France !

Finalement, Apple affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 3,95% sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistre un très beau chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars et un bénéfice de 2,40 dollar par action, soit un total de 36,33 milliards de dollars. Comme à chaque trimestre, il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes.

, a déclaré aujourd'hui le CEO d'Apple, Tim Cook, lors de l'appel aux résultats. Ce qui constitue. Pour rappel, Cupertino a partagé pour la dernière fois des informations concernant sa base d'appareils actifs installés en février 2024 : elle comptait alors 2,2 milliards de produits pommés dans le monde.Comme à son habitude, Apple ne fournit pas de chiffres pour les appareils individuels, maisD'ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, et à la suite de la crise de l’iPhone, Apple a cessé de divulguer le détail précis de ses ventes, ne communiquant désormais que sur le chiffre d’affaires généré. Cette décision profite aujourd’hui aux cabinets de statistiques et d’analyses, qui s’appuient sur les chaînes de production et l’approvisionnement en composants clés pour estimer la répartition des ventes.Toujours lors de l'appel, Tim Cook a évoqué le déploiement d'Apple Intelligence. Tim Cook a confirmé que, allemand, italien, portugais, espagnol, japonais, coréen et chinois simplifié, ainsi qu’un anglais pour Singapour et l’Inde. Cette annonce marque une étape importante, puisque jusqu’ici, Apple Intelligence était réservé à un nombre restreint de pays anglophones et surtout(ça y est nous allons enfin y avoir droit) !Le déploiement dans d’autres langues pourrait donner un coup d’accélérateur à l’adoption d'Apple Intelligence, notamment en Europe et dans plusieurs marchés clés. Jusqu’à présent, la limitation linguistique constituait un frein, laissant un boulevard à des solutions concurrentes comme ChatGPT, Gemini (Google) ou encore Copilot (Microsoft). Ce choix s’inscrit également dans une dynamique plus large, où A(Digital Markets Act) de l’Union européenne.