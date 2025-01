IA : que pense Tim Cook de DeepSeek ?

Ben Reitzes : Hello Tim. Je me demandais… Vous saviez que cela allait arriver, mais on a l'impression que vous [Apple] allez bénéficier du calcul à moindre coût, et je voulais connaître votre avis sur la situation, et si vous alliez changer votre position en matière de marge et votre capacité d'exécution, en raison du potentiel lié à la baisse des coûts de développement […]



[Dans son développement, il mentionne l’existence de vents arrière (tailwind) qui font référence à des facteurs ou conditions externes qui stimulent la performance des actions et contribuent à un environnement positif]



Tim Cook : En général, je pense que l'innovation qui stimule l'efficacité est une bonne chose, et, vous savez, c'est ce qu’on peut voir dans ce modèle. Je pense que notre intégration étroite entre nos puces et nos systèmes continuera à nous servir. Comme vous le savez, nous effectuons des opérations en local et d’autres sur Private Cloud Compute. Et du point de vue du CapEx [ndlr : pour Capital Expenditure pour dépense en investissement] nous avons toujours adopté une approche très prudente et délibérée de nos dépenses et nous continuons à tirer parti d'un modèle hybride, qui, je pense, continue de bien nous servir.