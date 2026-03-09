Juste 692 millions pour le patron de Google : pas de quoi impressionner Elon Musk
Même s'il n'atteint pas les niveaux d'Elon Musk, Sundar Pichai —actuel CEO de Google et de sa maison mère Alphabet— pourrait percevoir une rémunération totale pouvant atteindre 692 millions de dollars sur trois ans. Cette enveloppe exceptionnelle ferait de Pichai l’un des dirigeants les mieux payés au monde, même si la majeure partie de cette rémunération reste conditionnée à des objectifs de performance.
D'après un document financier d’Alphabet repéré par le Financial Times, le plan de rémunération repose essentiellement sur des actions et des incitations financières liées aux performances du groupe.
Une partie importante de ces bonus dépend notamment du développement de certaines activités stratégiques d’Alphabet, parmi lesquelles Waymo (la filiale spécialisée dans les véhicules autonomes) et Wing, qui développe des solutions de livraison par drones. Autrement dit, si ces projets progressent et créent de la valeur, la rémunération de Pichai pourrait atteindre ce montant record.
Depuis que Sundar Pichai a pris la tête de Google en 2015, la valeur boursière du groupe a été multipliée par près de sept. Cette croissance a largement contribué à sa fortune personnelle.
Selon des estimations de Bloomberg, Sundar Pichai et son épouse possèdent environ 500 millions de dollars d’actions Alphabet. Il aurait déjà vendu pour près de 650 millions de dollars d’actions au fil des années. Comme beaucoup de dirigeants de la Silicon Valley, une grande partie de sa richesse est donc liée directement à la performance de l’entreprise.
Malgré cette rémunération impressionnante, Sundar Pichai reste relativement discret comparé aux fondateurs historiques de Google —un peu comme Tim Cook qui est finalement l'un des dirigeants les moins bien payés de la Silicon Valley avec une rémunération totale de 74,3 millions de dollars pour 2026. On est en tout cas bien loin des 56 milliards d'Elon Musk ! Les deux cofondateurs de l’entreprise, Larry Page et Sergey Brin, continuent en effet de faire régulièrement la une de l’actualité — mais pour d’autres raisons.
Ces derniers mois, les deux milliardaires ont notamment été associés à d’importants achats immobiliers à Miami, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Ces acquisitions seraient liées à une proposition de loi en Californie, le
Contrairement aux fondateurs de Google, Sundar Pichai reste pour l’instant installé en Californie, dans la ville de Los Altos, au cœur de la Silicon Valley. Sa stratégie reste centrée sur le développement des technologies clés d’Alphabet, notamment l’intelligence artificielle, devenue l’un des principaux axes de croissance de Google. Avec cette nouvelle rémunération potentielle de 692 millions de dollars, Sundar Pichai confirme en tout cas son statut de dirigeant majeur de l’industrie technologique mondiale, à la tête d’un groupe qui continue de miser massivement sur l’IA et les technologies du futur.
Billionaire Tax Act, qui prévoit une taxe exceptionnelle de 5 % sur les patrimoines supérieurs à un milliard de dollars.
