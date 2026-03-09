Juste 692 millions pour le patron de Google : pas de quoi impressionner Elon Musk

Qu'en penser ?



Contrairement aux fondateurs de Google, Sundar Pichai reste pour l’instant installé en Californie, dans la ville de Los Altos, au cœur de la Silicon Valley. Sa stratégie reste centrée sur le développement des technologies clés d’Alphabet, notamment l’intelligence artificielle, devenue l’un des principaux axes de croissance de Google. Avec cette nouvelle rémunération potentielle de 692 millions de dollars, Sundar Pichai confirme en tout cas son statut de dirigeant majeur de l’industrie technologique mondiale, à la tête d’un groupe qui continue de miser massivement sur l’IA et les technologies du futur.