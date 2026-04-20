3e bêta pour iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5 (et les autres)
Par Laurence - Publié le
Une semaine après la précédente, Apple lance la 3e bêta de ses systèmes en version 26.5 : iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ! Pour les obtenir, il faudra faire preuve d'un peu de patience, les serveurs de Cupertino pouvant se montrer parfois capricieux !
Petit piqûre de rappel : ces versions sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Peuvent également participer à l'aventure ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la seule condition d’avoir activé son profil développeur sur un appareil compatible. À partir de là, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l'application Réglages sur iOS et iPadOS, via l'application Réglages Système sur macOS etc
Avant toute installation, n'oublions pas de procéder à la petite sauvegarde d'usage. Ne vous pensez pas à l'abri d'un accident, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type d'exercice. Après tout, le risque zéro n’existe pas — surtout sur un appareil utilisé au quotidien — et nous en avons déjà fait la tristes expérience.
Comme toujours avec des logiciels en développement, la vigilance reste essentielle : ces bêtas peuvent manquer de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer divers dysfonctionnements, qu’ils soient passagers ou plus durables, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.
Pour rappel, la première bêta d’iOS 26.5 s’est montrée relativement discrète en matière de nouveautés. Elle avait néanmoins introduit quelques évolutions notables, comme la prise en charge du RCS chiffré de bout en bout dans l’app Messages, ainsi qu’une nouvelle fonction de lieux suggérés dans Apple Plans. À cela s’ajoutent plusieurs ajustements mineurs.
La deuxième bêta était relativement plus fournie qu'on pouvait espérer : Apple amorce un tournant important en introduisant la publicité dans Plans, désormais capable de proposer des annonces locales en fonction de la position ou des recherches, tout en promettant une approche respectueuse de la vie privée.
Ces contenus sponsorisés apparaîtront notamment dans les résultats et la nouvelle section
En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Comment installer les bêtas ?
Petit piqûre de rappel : ces versions sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Peuvent également participer à l'aventure ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la seule condition d’avoir activé son profil développeur sur un appareil compatible. À partir de là, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l'application Réglages sur iOS et iPadOS, via l'application Réglages Système sur macOS etc
Avant toute installation, n'oublions pas de procéder à la petite sauvegarde d'usage. Ne vous pensez pas à l'abri d'un accident, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type d'exercice. Après tout, le risque zéro n’existe pas — surtout sur un appareil utilisé au quotidien — et nous en avons déjà fait la tristes expérience.
Comme toujours avec des logiciels en développement, la vigilance reste essentielle : ces bêtas peuvent manquer de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer divers dysfonctionnements, qu’ils soient passagers ou plus durables, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.
Pour rappel, la première bêta d’iOS 26.5 s’est montrée relativement discrète en matière de nouveautés. Elle avait néanmoins introduit quelques évolutions notables, comme la prise en charge du RCS chiffré de bout en bout dans l’app Messages, ainsi qu’une nouvelle fonction de lieux suggérés dans Apple Plans. À cela s’ajoutent plusieurs ajustements mineurs.
La deuxième bêta était relativement plus fournie qu'on pouvait espérer : Apple amorce un tournant important en introduisant la publicité dans Plans, désormais capable de proposer des annonces locales en fonction de la position ou des recherches, tout en promettant une approche respectueuse de la vie privée.
Ces contenus sponsorisés apparaîtront notamment dans les résultats et la nouvelle section
Lieux suggérés, qui mêle recommandations et monétisation. En parallèle, Apple teste d’autres évolutions, comme des abonnements plus flexibles pour les développeurs et le chiffrement RCS pour les messages avec Android. Une mise à jour qui illustre clairement la montée en puissance des services… et leur dimension commerciale.
En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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