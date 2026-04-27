4e bêta pour iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5 (et les autres)
Par Laurence - Publié le
Une semaine après la précédente, Apple enchaîne avec la 4e bêta de ses systèmes en version 26.5 : iOS, iPadOS, macOS, watchOS et visionOS. Comme souvent, il faudra peut-être s’armer d’un peu de patience au moment du téléchargement, les serveurs de Cupertino ayant parfois tendance à tousser lors des déploiements.
Petit rappel utile : ces versions sont destinées en priorité aux développeurs inscrits au programme Apple. Les curieux peuvent également y accéder avec un simple compte gratuit, à condition d’avoir activé le profil développeur sur un appareil compatible.
Ensuite, il faudra prendre la direction de Réglages > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad (Réglages Système sur Mac). Avant toute installation, on ne le répétera jamais assez : une sauvegarde s’impose. Les bêtas restent des versions en cours de développement, avec leur lot de bugs, parfois anodins, parfois beaucoup moins. Mieux vaut éviter de tenter l’expérience sur un appareil principal.
Comme souvent à ce stade, cette 4e bêta semble davantage orientée vers l’optimisation et les corrections de bugs que vers l’ajout de nouvelles fonctionnalités majeures.
Pour rappel, première bêta d’iOS 26.5 avait jusque-là introduit plusieurs évolutions, comme le RCS chiffré de bout en bout dans Messages, une nouvelle section de lieux suggérés dans Apple Plans et surtout, l’arrivée de contenus sponsorisés dans Plans, marquant une évolution stratégique importante du côté des services
La deuxième bêta était relativement plus fournie : Apple amorce un tournant important en introduisant la publicité dans Plans, désormais capable de proposer des annonces locales en fonction de la position ou des recherches, tout en promettant une approche respectueuse de la vie privée.
Ces contenus sponsorisés apparaîtront notamment dans les résultats et la nouvelle section
La bêta 3 avait brillé par son absence de nouveauté notable (et puis elle est arrivée en pleine annonce de Tim Cook cédant sa place de CEO à John Ternus). En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Petit rappel utile : ces versions sont destinées en priorité aux développeurs inscrits au programme Apple. Les curieux peuvent également y accéder avec un simple compte gratuit, à condition d’avoir activé le profil développeur sur un appareil compatible.
Ensuite, il faudra prendre la direction de Réglages > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad (Réglages Système sur Mac). Avant toute installation, on ne le répétera jamais assez : une sauvegarde s’impose. Les bêtas restent des versions en cours de développement, avec leur lot de bugs, parfois anodins, parfois beaucoup moins. Mieux vaut éviter de tenter l’expérience sur un appareil principal.
UNE MISE À JOUR QUI S’AFFINE
Comme souvent à ce stade, cette 4e bêta semble davantage orientée vers l’optimisation et les corrections de bugs que vers l’ajout de nouvelles fonctionnalités majeures.
Pour rappel, première bêta d’iOS 26.5 avait jusque-là introduit plusieurs évolutions, comme le RCS chiffré de bout en bout dans Messages, une nouvelle section de lieux suggérés dans Apple Plans et surtout, l’arrivée de contenus sponsorisés dans Plans, marquant une évolution stratégique importante du côté des services
La deuxième bêta était relativement plus fournie : Apple amorce un tournant important en introduisant la publicité dans Plans, désormais capable de proposer des annonces locales en fonction de la position ou des recherches, tout en promettant une approche respectueuse de la vie privée.
Ces contenus sponsorisés apparaîtront notamment dans les résultats et la nouvelle section
Lieux suggérés, qui mêle recommandations et monétisation. En parallèle, Apple teste d’autres évolutions, comme des abonnements plus flexibles pour les développeurs et le chiffrement RCS pour les messages avec Android. Une mise à jour qui illustre clairement la montée en puissance des services… et leur dimension commerciale.
La bêta 3 avait brillé par son absence de nouveauté notable (et puis elle est arrivée en pleine annonce de Tim Cook cédant sa place de CEO à John Ternus). En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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