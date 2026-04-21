Réguler X : la France peut-elle vraiment peser face à Elon Musk ?

Une absence qui ne bloque pas l’enquête

Des accusations lourdes autour de contenus illicites

Une tension croissante entre X et les autorités

Qu’en penser



Entre accusations graves, tensions politiques et coopération internationale, le dossier X illustre les défis croissants posés par la régulation des plateformes mondiales. Dans ce contexte, les décisions à venir pourraient avoir des répercussions bien au-delà du cas français, en redéfinissant les rapports de force entre États et géants du numérique.

Le parquet de Paris a confirmé que, organisée dans le cadre d’une enquête ouverte début 2025. Cette procédure vise à déterminer si la plateforme respecte bien la législation française.Mais pour la justice, cette absence ne change rien sur le fond. Le ministère public rappelle que la présence — ou non — des personnes convoquées ne constitue pas un obstacle à la poursuite des investigations., tout comme l’ancienne dirigeante de X,, est visé en tant que responsable de la plateforme au moment des faits.: en effet, l'audition libre est la décision prise par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d'. Cette dernière peut-être un suspect, mais aussi un témoin. Elle est libre de quitter les lieux où elle est auditionnée à tout moment.Pour rappel, l’enquête porte sur plusieurs soupçons sérieux. Parmi eux, une, mais aussi l’d'individus, et ce, sans le moindre consentement.Ces éléments illustrent une évolution majeure : la modération ne concerne plus uniquement les contenus publiés par les utilisateurs, mais aussi ceux générés automatiquement.est de plus en plus scrutées par les autorités européennes. Depuis plusieurs mois, les autorités françaises multiplient les investigations visant les géants du numérique, qu’il s’agisse de messageries, de réseaux sociaux ou de plateformes de streaming.La relation entre X et la justice française s’est nettement tendue. En février, les locaux parisiens de la plateforme ont fait l’objet d’une, vivement contestée par l’entreprise.De son côté,, soutenu de plus ou moins loin par Donald Trump. Sur X, il a publiquement critiqué les autorités françaises, alimentant un climat déjà tendu autour de cette affaire. Le soutien de certaines figures du secteur tech, comme Pavel Durov, illustre également les inquiétudes d’une partie de l’industrie face à ce type d’enquêtes.L’affaire dépasse désormais le cadre français.. Par ailleurs, d’autres enquêtes visant X sont en cours dans différents pays, signe que la pression s’intensifie autour de la plateforme.Avec le, Bruxelles impose désormais des règles contraignantes : modération renforcée, transparence sur les algorithmes et obligation de retirer rapidement les contenus illicites, sous peine de sanctions massives. La France ne fait ici qu’appliquer une ligne beaucoup plus large, portée à l’échelle européenne, oùUne approche nettement plus offensive que celle observée aux États-Unis, et qui transforme progressivement l’UE en régulateur le plus dur du secteur.