Elon Musk convoqué par la justice française : ce qui est reproché à X

On en dit quoi ?



L'affaire est compliquée. Les charges accumulées en quinze mois couvrent à peu près tout ce qu'on peut reprocher à une plateforme : manipulation d'algorithme, non protection des mineurs, négationnisme, deepfakes, refus de coopérer. Le parquet utilise même un article du code pénal qui dormait depuis 1988, c'est dire. Sauf que face à Musk, la justice française joue avec des cartes limitées. Le milliardaire ne viendra a priori pas, les Etats-Unis refusent de coopérer, et X ne transmet plus les données demandées. Le parallèle avec Durov est tentant, mais Durov avait été arrêté sur le sol français. Musk, lui, n'a aucune raison de poser un pied en France dans les mois qui viennent, a priori.