DJI Avata 360 : le drone FPV 360° désormais disponible en France
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI lance aujourd'hui la commercialisation de son Avata 360 en France. Le drone FPV 8K avec caméra 360°, que nous vous avions présenté il y a un mois lors de l'annonce officielle, peut désormais être commandé sur le store DJI et chez les revendeurs agréés. Tarif d'entrée à 459 euros pour le drone seul, jusqu'à 939 euros pour les bundles complets.
L'annonce avait été faite il y a un mois, mais il fallait patienter un peu pour pouvoir commander en France. C'est désormais chose faite : dès aujourd'hui, l'Avata 360 est disponible sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés. La protection DJI Care Refresh couvre aussi ce nouveau modèle, avec des remplacements prévus en cas de dommage accidentel, flyaway ou dégât des eaux. Le drone est pilotable avec les radiocommandes DJI (RC 2, RC-N2, RC-N3) ou avec les lunettes DJI Goggles et le contrôleur de mouvement pour une expérience FPV immersive. Le kit de remplacement de lentille est proposé en option, ce qui pourra sauver plus d'un crash un peu trop aventureux.
Pour rappel, l'Avata 360 mise d'abord sur la qualité d'image. Les capteurs équivalents à 1 pouce permettent des vidéos HDR en 8K à 60 images par seconde, avec des photos de 120 mégapixels en mode 360°. Le drone dispose en fait de deux objectifs interchangeables : un pour la capture 360°, et un classique qui reprend le style de l'Avata original en 4K/60 ips. On passe donc d'un simple drone FPV à une caméra volante qui capture tout autour d'elle, avec le cadrage décidé plus tard en post-production sur DJI Fly ou DJI Studio. Côté vol, le système O4+ assure une transmission 1080p à 60 ips jusqu'à 20 km, pour 23 minutes d'autonomie par batterie. Et la détection d'obstacles omnidirectionnelle, qui fonctionne même en environnement peu éclairé, qui reste franchement inhabituelle sur un FPV.
L'Avata 360 démarre donc à 459 euros pour le drone seul. Avec la radiocommande DJI RC 2, le kit passe à 719 euros. Le bundle Fly More, qui embarque drone, radiocommande RC 2 et accessoires, est proposé à 939 euros. Même tarif pour le bundle Motion Fly More, dédié à ceux qui préfèrent piloter avec les lunettes DJI Goggles et le contrôleur de mouvement. Les quatre configurations sont disponibles dès aujourd'hui sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés français.
L'Avata 360, on le disait déjà à l'annonce, c'est vraiment une vraie bonne idée sur le papier. DJI combine ce qui fait sa force, à savoir la stabilité de vol, la transmission vidéo, la détection d'obstacles, avec l'intérêt d'une caméra 360° qui permet de décider du cadrage après votre session de tournage. Pour les créateurs qui font beaucoup de contenu autour du voyage, du sport ou du contenu social, c'est un gain de temps énorme. Plus besoin de refaire des tonnes de passages pour avoir le bon angle exploitable.
Par contre, l'autonomie de 23 minutes reste la principale limite avec laquelle il va falloir composer. Sur un drone 360° où chaque plan se retravaille en post-prod, on aurait aimé au moins 30 minutes pour ne pas devoir enchaîner trop de changements de batterie. Concernant le prix, même s'il est raisonnable à 459 euros pour le drone seul, il grimpe vite dès qu'on veut un bundle complet. L'Avata 360 est clairement un drone pour ceux qui bossent avec leur appareil, pas un drone grand public. On verra sur le terrain si la qualité 8K en 360° tient ses promesses. En tous cas, on a hâte de le tester !
Lancement français aujourd'hui
L'annonce avait été faite il y a un mois, mais il fallait patienter un peu pour pouvoir commander en France. C'est désormais chose faite : dès aujourd'hui, l'Avata 360 est disponible sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés. La protection DJI Care Refresh couvre aussi ce nouveau modèle, avec des remplacements prévus en cas de dommage accidentel, flyaway ou dégât des eaux. Le drone est pilotable avec les radiocommandes DJI (RC 2, RC-N2, RC-N3) ou avec les lunettes DJI Goggles et le contrôleur de mouvement pour une expérience FPV immersive. Le kit de remplacement de lentille est proposé en option, ce qui pourra sauver plus d'un crash un peu trop aventureux.
Du 8K à 360° et un capteur 1 pouce
Pour rappel, l'Avata 360 mise d'abord sur la qualité d'image. Les capteurs équivalents à 1 pouce permettent des vidéos HDR en 8K à 60 images par seconde, avec des photos de 120 mégapixels en mode 360°. Le drone dispose en fait de deux objectifs interchangeables : un pour la capture 360°, et un classique qui reprend le style de l'Avata original en 4K/60 ips. On passe donc d'un simple drone FPV à une caméra volante qui capture tout autour d'elle, avec le cadrage décidé plus tard en post-production sur DJI Fly ou DJI Studio. Côté vol, le système O4+ assure une transmission 1080p à 60 ips jusqu'à 20 km, pour 23 minutes d'autonomie par batterie. Et la détection d'obstacles omnidirectionnelle, qui fonctionne même en environnement peu éclairé, qui reste franchement inhabituelle sur un FPV.
Prix et configurations disponibles
L'Avata 360 démarre donc à 459 euros pour le drone seul. Avec la radiocommande DJI RC 2, le kit passe à 719 euros. Le bundle Fly More, qui embarque drone, radiocommande RC 2 et accessoires, est proposé à 939 euros. Même tarif pour le bundle Motion Fly More, dédié à ceux qui préfèrent piloter avec les lunettes DJI Goggles et le contrôleur de mouvement. Les quatre configurations sont disponibles dès aujourd'hui sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés français.
On en dit quoi ?
L'Avata 360, on le disait déjà à l'annonce, c'est vraiment une vraie bonne idée sur le papier. DJI combine ce qui fait sa force, à savoir la stabilité de vol, la transmission vidéo, la détection d'obstacles, avec l'intérêt d'une caméra 360° qui permet de décider du cadrage après votre session de tournage. Pour les créateurs qui font beaucoup de contenu autour du voyage, du sport ou du contenu social, c'est un gain de temps énorme. Plus besoin de refaire des tonnes de passages pour avoir le bon angle exploitable.
Par contre, l'autonomie de 23 minutes reste la principale limite avec laquelle il va falloir composer. Sur un drone 360° où chaque plan se retravaille en post-prod, on aurait aimé au moins 30 minutes pour ne pas devoir enchaîner trop de changements de batterie. Concernant le prix, même s'il est raisonnable à 459 euros pour le drone seul, il grimpe vite dès qu'on veut un bundle complet. L'Avata 360 est clairement un drone pour ceux qui bossent avec leur appareil, pas un drone grand public. On verra sur le terrain si la qualité 8K en 360° tient ses promesses. En tous cas, on a hâte de le tester !