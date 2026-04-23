DJI Avata 360 : le drone FPV 360° désormais disponible en France

On en dit quoi ?



L'Avata 360, on le disait déjà à l'annonce, c'est vraiment une vraie bonne idée sur le papier. DJI combine ce qui fait sa force, à savoir la stabilité de vol, la transmission vidéo, la détection d'obstacles, avec l'intérêt d'une caméra 360° qui permet de décider du cadrage après votre session de tournage. Pour les créateurs qui font beaucoup de contenu autour du voyage, du sport ou du contenu social, c'est un gain de temps énorme. Plus besoin de refaire des tonnes de passages pour avoir le bon angle exploitable.



Par contre, l'autonomie de 23 minutes reste la principale limite avec laquelle il va falloir composer. Sur un drone 360° où chaque plan se retravaille en post-prod, on aurait aimé au moins 30 minutes pour ne pas devoir enchaîner trop de changements de batterie. Concernant le prix, même s'il est raisonnable à 459 euros pour le drone seul, il grimpe vite dès qu'on veut un bundle complet. L'Avata 360 est clairement un drone pour ceux qui bossent avec leur appareil, pas un drone grand public. On verra sur le terrain si la qualité 8K en 360° tient ses promesses. En tous cas, on a hâte de le tester !