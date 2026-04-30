Ces vaches sont connectées en direct par satellite via Starlink
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup néo-zélandaise Halter relie désormais ses colliers GPS pour vaches directement aux satellites Starlink. Plus besoin d'antennes au sol ni de réseau mobile pour piloter un troupeau, même dans une ferme totalement isolée.
Halter a été fondée à Auckland en 2016 par Craig Piggott, un ancien ingénieur de Rocket Lab. Ses colliers solaires GPS existaient déjà, mais ils dépendaient jusqu'à présent d'antennes radio à installer sur chaque ferme. Pas vraiment pratique pour les exploitations isolées. Depuis le 28 avril, le collier parle directement aux satellites de SpaceX, donc n'importe quelle ferme à ciel ouvert peut s'équiper sans poser la moindre antenne au sol.
Le principe est simple. L'éleveur trace des paddocks virtuels sur une application mobile, et les colliers guident chaque vache avec des sons directionnels et des vibrations. La marque appelle ce système le Cowgorithm. Le bétail apprend vite à éviter les zones interdites, sans clôture physique à poser. La version satellite ajoute aussi un outil pour détecter les chaleurs et un calculateur de besoins en fourrage. Halter revendique 1 million de colliers actifs sur environ 2 000 fermes, avec jusqu'à 20% de productivité en plus sur les pâturages.
Côté business, Halter a bouclé en mars une levée de 220 millions de dollars (377 millions néo-zélandais), menée par le Founders Fund de Peter Thiel. La boîte est désormais valorisée à 2 milliards de dollars. Avec la connexion satellite, son marché potentiel américain s'agrandit de 2,5 fois, parce que toutes les fermes hors réseau cellulaire deviennent enfin accessibles. Halter opère déjà dans 22 États américains, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le Canada suivra dans la foulée.
C'est un cas d'usage Starlink franchement intelligent. La connectivité direct-to-cell de SpaceX est surtout vendue pour les smartphones grand public, mais on voit ici qu'elle marche aussi très bien pour des objets à basse consommation comme un collier solaire posé sur une vache. Ça change la donne pour les ranchs reculés du Montana ou du Wyoming, où poser des tours radio coûtait une fortune. La vraie question maintenant c'est de savoir si le réseau Starlink tiendra le coup quand des centaines de milliers de colliers se mettront à discuter avec lui en même temps.
Une première mondiale
Halter a été fondée à Auckland en 2016 par Craig Piggott, un ancien ingénieur de Rocket Lab. Ses colliers solaires GPS existaient déjà, mais ils dépendaient jusqu'à présent d'antennes radio à installer sur chaque ferme. Pas vraiment pratique pour les exploitations isolées. Depuis le 28 avril, le collier parle directement aux satellites de SpaceX, donc n'importe quelle ferme à ciel ouvert peut s'équiper sans poser la moindre antenne au sol.
Le Cowgorithm pour guider les vaches au son et aux vibrations
Le principe est simple. L'éleveur trace des paddocks virtuels sur une application mobile, et les colliers guident chaque vache avec des sons directionnels et des vibrations. La marque appelle ce système le Cowgorithm. Le bétail apprend vite à éviter les zones interdites, sans clôture physique à poser. La version satellite ajoute aussi un outil pour détecter les chaleurs et un calculateur de besoins en fourrage. Halter revendique 1 million de colliers actifs sur environ 2 000 fermes, avec jusqu'à 20% de productivité en plus sur les pâturages.
Deux milliards de valorisation et un marché américain qui explose
Côté business, Halter a bouclé en mars une levée de 220 millions de dollars (377 millions néo-zélandais), menée par le Founders Fund de Peter Thiel. La boîte est désormais valorisée à 2 milliards de dollars. Avec la connexion satellite, son marché potentiel américain s'agrandit de 2,5 fois, parce que toutes les fermes hors réseau cellulaire deviennent enfin accessibles. Halter opère déjà dans 22 États américains, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le Canada suivra dans la foulée.
On en dit quoi ?
C'est un cas d'usage Starlink franchement intelligent. La connectivité direct-to-cell de SpaceX est surtout vendue pour les smartphones grand public, mais on voit ici qu'elle marche aussi très bien pour des objets à basse consommation comme un collier solaire posé sur une vache. Ça change la donne pour les ranchs reculés du Montana ou du Wyoming, où poser des tours radio coûtait une fortune. La vraie question maintenant c'est de savoir si le réseau Starlink tiendra le coup quand des centaines de milliers de colliers se mettront à discuter avec lui en même temps.