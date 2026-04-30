Ces vaches sont connectées en direct par satellite via Starlink

On en dit quoi ?

C'est un. La connectivité direct-to-cell de SpaceX est surtout vendue pour les smartphones grand public, mais on voit ici qu'elle marche aussi très bien pour des objets à basse consommation comme un collier solaire posé sur une vache. Ça change la donne pour les ranchs reculés du Montana ou du Wyoming, où poser des tours radio coûtait une fortune. La vraie question maintenant c'est de savoir si le réseau Starlink tiendra le coup quand des centaines de milliers de colliers se mettront à discuter avec lui en même temps.