Au Brésil, des dizaines d'antennes Starlink alignées en pleine Amazonie
Par Vincent Lautier - Publié le
Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, montre une ferme de plusieurs dizaines d'antennes Starlink alignées dans une parcelle d'Amazonie brésilienne, à Tabatinga. L'installation détourne le service proposé par Elon Musk, pour redistribuer le signal sur place. Le Brésil bataille en fait depuis des mois contre l'usage de Starlink par les orpailleurs clandestins.
Les images, repérées sur le compte Instagram d'un voyageur passé à Tabatinga, montrent un alignement impressionnant d'antennes blanches plantées les unes à côté des autres, à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Starlink recommande pourtant un espacement minimal de 90 centimètres entre deux antennes pour qu'elles fonctionnent correctement, ce qui n'est visiblement pas respecté ici. Le but de l'installation n'est pas complètement clair, mais l'objectif technique lui es tassez simple : capter le signal des satellites avec plusieurs antennes en parallèle, puis le redistribuer localement par câbles fibre. Une sorte de relais maison pour contourne les limites d'un seul abonnement.
Côté abonnement, Starlink autorise jusqu'à deux appareils connectés par compte, ce qui oblige les exploitants à multiplier les contrats pour couvrir une zone plus large. Surtout, les conditions d'utilisation interdisent explicitement de revendre le service ou de le redistribuer comme un produit indépendant, sauf autorisation préalable de SpaceX. Une ferme comme celle de Tabatinga rentre probablement dans cette zone grise, et soulève la question de savoir comment Starlink peut faire respecter efficacement ses propres règles à des milliers de kilomètres de ses bureaux.
Starlink est surtout devenu l'outil préféré des chercheurs d'or clandestins en Amazonie depuis trois ans. Dans l'État de Roraima, où vit la majorité du peuple Yanomami, le nombre d'antennes activées est passé de 148 en janvier 2023 à plus de 4 700 en mars 2024. Les bandes organisées s'en servent pour coordonner leurs opérations, gérer leur logistique et recevoir des alertes en cas de descente de la police. En juin 2025, le ministère public brésilien avait signé un accord avec Starlink pour limiter l'usage criminel du service, valable deux ans. La ferme repérée à Tabatinga montre quand même que le contrôle n'est pas si simple à mettre en place sur le terrain.
Le problème, c'est que Starlink est tellement efficace dans des endroits où aucune autre infrastructure ne fonctionne qu'il devient l'outil parfait pour des activités qui veulent justement échapper à toute infrastructure officielle. SpaceX n'a pas vraiment d'intérêt commercial à couper les connexions, et la coopération avec Brasilia ne concerne pour l'instant qu'un nombre limité de comptes identifiés. Tant qu'un orpailleur peut acheter une antenne en ville et l'allumer dans la forêt avec un compte propre, les parades sont difficiles.
Une ferme d'antennes en plein milieu de la forêt
Les images, repérées sur le compte Instagram d'un voyageur passé à Tabatinga, montrent un alignement impressionnant d'antennes blanches plantées les unes à côté des autres, à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Starlink recommande pourtant un espacement minimal de 90 centimètres entre deux antennes pour qu'elles fonctionnent correctement, ce qui n'est visiblement pas respecté ici. Le but de l'installation n'est pas complètement clair, mais l'objectif technique lui es tassez simple : capter le signal des satellites avec plusieurs antennes en parallèle, puis le redistribuer localement par câbles fibre. Une sorte de relais maison pour contourne les limites d'un seul abonnement.
Comment ça marche, et pourquoi c'est un problème pour Starlink
Côté abonnement, Starlink autorise jusqu'à deux appareils connectés par compte, ce qui oblige les exploitants à multiplier les contrats pour couvrir une zone plus large. Surtout, les conditions d'utilisation interdisent explicitement de revendre le service ou de le redistribuer comme un produit indépendant, sauf autorisation préalable de SpaceX. Une ferme comme celle de Tabatinga rentre probablement dans cette zone grise, et soulève la question de savoir comment Starlink peut faire respecter efficacement ses propres règles à des milliers de kilomètres de ses bureaux.
Le contexte : le garimpo et l'accord avec Brasilia
Starlink est surtout devenu l'outil préféré des chercheurs d'or clandestins en Amazonie depuis trois ans. Dans l'État de Roraima, où vit la majorité du peuple Yanomami, le nombre d'antennes activées est passé de 148 en janvier 2023 à plus de 4 700 en mars 2024. Les bandes organisées s'en servent pour coordonner leurs opérations, gérer leur logistique et recevoir des alertes en cas de descente de la police. En juin 2025, le ministère public brésilien avait signé un accord avec Starlink pour limiter l'usage criminel du service, valable deux ans. La ferme repérée à Tabatinga montre quand même que le contrôle n'est pas si simple à mettre en place sur le terrain.
On en dit quoi ?
Le problème, c'est que Starlink est tellement efficace dans des endroits où aucune autre infrastructure ne fonctionne qu'il devient l'outil parfait pour des activités qui veulent justement échapper à toute infrastructure officielle. SpaceX n'a pas vraiment d'intérêt commercial à couper les connexions, et la coopération avec Brasilia ne concerne pour l'instant qu'un nombre limité de comptes identifiés. Tant qu'un orpailleur peut acheter une antenne en ville et l'allumer dans la forêt avec un compte propre, les parades sont difficiles.