Au Brésil, des dizaines d'antennes Starlink alignées en pleine Amazonie

On en dit quoi ?



Le problème, c'est que Starlink est tellement efficace dans des endroits où aucune autre infrastructure ne fonctionne qu'il devient l'outil parfait pour des activités qui veulent justement échapper à toute infrastructure officielle. SpaceX n'a pas vraiment d'intérêt commercial à couper les connexions, et la coopération avec Brasilia ne concerne pour l'instant qu'un nombre limité de comptes identifiés. Tant qu'un orpailleur peut acheter une antenne en ville et l'allumer dans la forêt avec un compte propre, les parades sont difficiles.