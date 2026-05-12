L'Europe impose l'USB-C mais offre aux journalistes un kit micro en Lightning

On en dit quoi ?



C'est quand même marrant de voir l'institution qui a forcé tout un continent à changer ses câbles distribuer un accessoire de l'ancien monde. Alors ça n'est pas un drame, le micro-cravate sera probablement échangé ou utilisé avec un vieil iPhone qui traîne dans une rédaction. Mais ça montre quand même un sacré décalage entre la pression réglementaire et la réalité du terrain : les stocks d'accessoires Lightning vont mettre des années à disparaître, même chez ceux qui ont signé la loi. Et puis tiens soyons fous : à quand un kit presse livré avec un câble micro-USB ?