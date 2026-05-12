L'Europe impose l'USB-C mais offre aux journalistes un kit micro en Lightning
Par Vincent Lautier - Publié le
La Commission européenne a passé 10 ans à tout faire pour à imposer l'USB-C sur l'ensemble du continent. Et voilà qu'elle envoie aux journalistes un kit micro-cravate équipé d'un connecteur... Lightning. Alors oui c'est rigolo, mais ça interroge surtout sur le timing : l'USB-C est obligatoire en Europe depuis fin 2024.
L'histoire commence avec un kit presse comme la Commission en envoie régulièrement aux journalistes accrédités. Cette fois, le colis contient un micro-cravate destiné aux interviews et tournages improvisés. Sauf que le câble fourni se termine par un connecteur Lightning, le port propriétaire d'Apple que Bruxelles a justement chassé du marché européen. On ne sait pas qui a passé la commande, mais difficile de ne pas remarquer le paradoxe.
Côté législation, la Commission peut pourtant se vanter d'un long combat. Le règlement sur le chargeur universel a été adopté en octobre 2022, après une bataille politique qui a duré plus de dix ans face à Apple. Depuis le 28 décembre 2024, tous les téléphones, tablettes, casques, appareils photo et petits appareils électroniques vendus dans l'UE doivent embarquer un port USB-C. Au printemps 2026, l'obligation s'étendra aux ordinateurs portables. Bruxelles estime que la mesure permettra d'économiser 250 millions d'euros par an aux consommateurs européens et d'éviter 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.
Pour Apple, tout a changé en 2023 avec l'iPhone 15, premier iPhone à abandonner le Lightning au profit de l'USB-C. Cupertino râlait depuis des années contre cette obligation, jugée mauvaise pour l'innovation. La transition s'est pourtant faite sans drame particulier, et la gamme iPhone est aujourd'hui entièrement en USB-C. Les AirPods, le Magic Mouse et le Magic Keyboard ont suivi le mouvement. Même Apple a quasiment fini sa mue. Sauf donc, visiblement, le service de communication de la Commission.
C'est quand même marrant de voir l'institution qui a forcé tout un continent à changer ses câbles distribuer un accessoire de l'ancien monde. Alors ça n'est pas un drame, le micro-cravate sera probablement échangé ou utilisé avec un vieil iPhone qui traîne dans une rédaction. Mais ça montre quand même un sacré décalage entre la pression réglementaire et la réalité du terrain : les stocks d'accessoires Lightning vont mettre des années à disparaître, même chez ceux qui ont signé la loi. Et puis tiens soyons fous : à quand un kit presse livré avec un câble micro-USB ?
Passion Lighting
L'histoire commence avec un kit presse comme la Commission en envoie régulièrement aux journalistes accrédités. Cette fois, le colis contient un micro-cravate destiné aux interviews et tournages improvisés. Sauf que le câble fourni se termine par un connecteur Lightning, le port propriétaire d'Apple que Bruxelles a justement chassé du marché européen. On ne sait pas qui a passé la commande, mais difficile de ne pas remarquer le paradoxe.
Dix ans de bataille, et puis ça
Côté législation, la Commission peut pourtant se vanter d'un long combat. Le règlement sur le chargeur universel a été adopté en octobre 2022, après une bataille politique qui a duré plus de dix ans face à Apple. Depuis le 28 décembre 2024, tous les téléphones, tablettes, casques, appareils photo et petits appareils électroniques vendus dans l'UE doivent embarquer un port USB-C. Au printemps 2026, l'obligation s'étendra aux ordinateurs portables. Bruxelles estime que la mesure permettra d'économiser 250 millions d'euros par an aux consommateurs européens et d'éviter 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.
Apple a dû s'adapter, pas la Commission
Pour Apple, tout a changé en 2023 avec l'iPhone 15, premier iPhone à abandonner le Lightning au profit de l'USB-C. Cupertino râlait depuis des années contre cette obligation, jugée mauvaise pour l'innovation. La transition s'est pourtant faite sans drame particulier, et la gamme iPhone est aujourd'hui entièrement en USB-C. Les AirPods, le Magic Mouse et le Magic Keyboard ont suivi le mouvement. Même Apple a quasiment fini sa mue. Sauf donc, visiblement, le service de communication de la Commission.
On en dit quoi ?
C'est quand même marrant de voir l'institution qui a forcé tout un continent à changer ses câbles distribuer un accessoire de l'ancien monde. Alors ça n'est pas un drame, le micro-cravate sera probablement échangé ou utilisé avec un vieil iPhone qui traîne dans une rédaction. Mais ça montre quand même un sacré décalage entre la pression réglementaire et la réalité du terrain : les stocks d'accessoires Lightning vont mettre des années à disparaître, même chez ceux qui ont signé la loi. Et puis tiens soyons fous : à quand un kit presse livré avec un câble micro-USB ?