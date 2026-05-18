Petits colis chinois : la taxe française rapporte 14 fois moins que prévu
Par Vincent Lautier - Publié le
La taxe de deux euros sur les petits colis venus de Chine, en place depuis le 1er mars, devait rapporter 400 millions d'euros par an à l'État. Deux mois et demi plus tard, le bilan est très en dessous : seulement 2,3 millions d'euros par mois, soit 14 fois moins que la cible. Temu, Shein et AliExpress ont rapidement détourné leurs flux par la Belgique.
La taxe a été mise en place le 1er mars 2026. L'objectif affiché par Bercy était clair : 400 millions d'euros de recettes annuelles, soit un peu plus de 33 millions d'euros par mois pour les finances publiques. Selon Franceinfo, le résultat est tombé bien plus bas avec seulement 2,3 millions par mois récoltés depuis le lancement, soit environ 14 fois moins que la cible. Et pendant ce temps, les Français continuent de commander sans broncher : plus de cinq milliards d'euros ont été dépensés en un an sur Temu, Shein et AliExpress, un chiffre toujours en hausse.
Le problème est simple à comprendre. Plutôt que d'envoyer leurs colis directement vers la France, les plateformes chinoises les font transiter par d'autres pays européens où elles ont déjà des entrepôts, en particulier la Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Le colis arrive en France via un voisin, et hop, échappe à la taxe. Selon Florian Colas, directeur général des douanes, 90% des colis expédiés vers la France passent désormais par un autre pays depuis le 1er mars. La Fevad, la fédération du e-commerce, avait d'ailleurs alerté avant le vote :
La France n'est pas la première à avoir tenté le coup. L'Italie a dégainé sa propre taxe sur les petits colis dès le 1er janvier 2026, avant de très vite l'abandonner. La raison ? Les colis continuaient d'arriver chez les consommateurs italiens, mais les flux logistiques baissaient, les recettes fiscales aussi, et les emplois dans la logistique avec. Rome a préféré attendre la taxe européenne harmonisée à trois euros, qui doit entrer en vigueur dans toute l'Union européenne au 1er juillet. La France, elle, a foncé sans réfléchir. Le directeur des douanes assume : le dispositif français ne serait que transitoire, en attendant l'harmonisation à l'échelle européenne.
Cette taxe ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Bercy savait que les flux pouvaient basculer chez les voisins, et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant deux mois et demi, la France touche 14 fois moins que prévu, et les Français continuent à commander leurs t-shirts Shein comme avant.
Un objectif raté en quelques semaines
La taxe a été mise en place le 1er mars 2026. L'objectif affiché par Bercy était clair : 400 millions d'euros de recettes annuelles, soit un peu plus de 33 millions d'euros par mois pour les finances publiques. Selon Franceinfo, le résultat est tombé bien plus bas avec seulement 2,3 millions par mois récoltés depuis le lancement, soit environ 14 fois moins que la cible. Et pendant ce temps, les Français continuent de commander sans broncher : plus de cinq milliards d'euros ont été dépensés en un an sur Temu, Shein et AliExpress, un chiffre toujours en hausse.
Le contournement par la Belgique a été immédiat
Le problème est simple à comprendre. Plutôt que d'envoyer leurs colis directement vers la France, les plateformes chinoises les font transiter par d'autres pays européens où elles ont déjà des entrepôts, en particulier la Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Le colis arrive en France via un voisin, et hop, échappe à la taxe. Selon Florian Colas, directeur général des douanes, 90% des colis expédiés vers la France passent désormais par un autre pays depuis le 1er mars. La Fevad, la fédération du e-commerce, avait d'ailleurs alerté avant le vote :
elle n'aura aucun impact sur le volume de colis expédiés sur le territoire français. Son seul effet sera de détourner les flux vers nos voisins.Shein a même ouvert en décembre 2025 un entrepôt géant de 740 000 m² en Pologne, histoire de préparer le terrain.
L'Italie a fait marche arrière, l'Europe arrive cet été
La France n'est pas la première à avoir tenté le coup. L'Italie a dégainé sa propre taxe sur les petits colis dès le 1er janvier 2026, avant de très vite l'abandonner. La raison ? Les colis continuaient d'arriver chez les consommateurs italiens, mais les flux logistiques baissaient, les recettes fiscales aussi, et les emplois dans la logistique avec. Rome a préféré attendre la taxe européenne harmonisée à trois euros, qui doit entrer en vigueur dans toute l'Union européenne au 1er juillet. La France, elle, a foncé sans réfléchir. Le directeur des douanes assume : le dispositif français ne serait que transitoire, en attendant l'harmonisation à l'échelle européenne.
On en dit quoi ?
Cette taxe ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Bercy savait que les flux pouvaient basculer chez les voisins, et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant deux mois et demi, la France touche 14 fois moins que prévu, et les Français continuent à commander leurs t-shirts Shein comme avant.