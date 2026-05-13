Procès contre Elon Musk : Sam Altman est-il un gros menteur ?

Qu'en penser ?



Le procès révèle aussi à quel point la relation entre Elon Musk et OpenAI est devenue une guerre ouverte. La seconde accuse désormais le premier de mener cette procédure avant tout par rivalité stratégique et jalousie après le succès mondial de ChatGPT. De son côté, le milliardaire développe désormais ses propres ambitions IA avec xAI au sein de l’écosystème SpaceX et X.



Au-delà des tensions personnelles, ce procès illustre surtout l’immense transformation du secteur de l’intelligence artificielle. OpenAI, initialement pensée comme une organisation ouverte et à but non lucratif, est devenue en quelques années l’une des entreprises technologiques les plus puissantes et les plus valorisées au monde.



Et derrière les débats sur l’éthique ou l’altruisme, le procès révèle surtout une réalité beaucoup plus brutale : la bataille autour de l’IA générative représente désormais des centaines de milliards de dollars et probablement une partie du futur pouvoir technologique mondial.