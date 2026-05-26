1ère bêta pour iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6 (et les autres)

Comment installer les bêtas ?

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Rappelons que. Cela concerne également ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la seule condition d’avoir activé son profil développeur sur un appareil compatible. À partir de là, les mises à jour peuvent êtredepuis la section Mise à jour logicielle de l'application Réglages sur iOS et iPadOS, via l'application Réglages Système sur macOS etcAvant toute installation, on n'oubliera pas de procéder à la. Ne vous pensez pas à l'abri d'un accident, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type de versions. Même sans incident apparent, le risque zéro n’existe pas — surtout sur un appareil utilisé au quotidien, ce qui est d’ailleurs peu recommandé avec ce type de version.Comme toujours avec des logiciels en développement,: ces bêtas peuvent manquer de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer divers dysfonctionnements, qu’ils soient passagers ou plus durables, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.