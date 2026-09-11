Piratage des Impôts : la CNIL va contrôler l'administration fiscale !

QU’EN PENSER ?



Après les attaques successives contre plusieurs administrations, les contrôles de la CNIL et l’audit demandé à l’ANSSI devraient permettre de mieux comprendre si ces piratages résultent uniquement de techniques d’attaque de plus en plus efficaces ou s’ils révèlent également des faiblesses dans la protection des systèmes publics.



La question est d’autant plus importante que les citoyens n’ont évidemment pas le choix de confier ou non certaines informations au fisc ou aux services chargés des titres d’identité. Dans ce contexte, la sécurisation de ces données constitue effectivement une composante essentielle de la confiance envers les services de l’État.