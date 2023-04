Le Roborock S7 Pro Ultra à 899€ (-200€), son meilleur prix

Le Roborock S7 Pro Ultra à 899€ (-200€)

VirbaRise

capable de nettoyer la serpillière et de récupérer l'eau sale, de remplir automatiquement le réservoir d'eau, ou encore de vider le bac à poussière (il embarque deux réservoirs d'eau de 200 ml et un sac à poussière de 2,5 litres pouvant contenir jusqu'à 7 semaines d'aspiration), et la couple avec une nouvelle version du S7 (le S7+). Ces fonctions et réservoirs imposent bien entendu une station de vidage imposante, point négatif de ce type de robot aspirateur.dont la puissance d'aspiration portée à 5 100 Pa (contre 2 500 Pa pour le S7) et la serpillière vibrantequi sera automatiquement surélevée lors du passage sur les tapis, tout en faisant l'impasse sur la caméra, la détection d'objets s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique et la possibilité de profiter de l'audio bidirectionnel afin de contenir le tarif.Avec ce nouveau modèle,, tout en réduisant le tarif par rapport au S7 Max V Ultra (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) qui conserve quelques avantages comme la détection d'objets.