Une première mise à jour bien timide pour Matter

Matter 1.1 : une mise à jour bien timide

Moins de bugs et des améliorations pour les développeurs

Matter 1.1 améliore la prise en charge d'une catégorie d'appareils qui s'appliquent à de nombreux produits de maison intelligente : les appareils connectés par intermittence (ICD). Parfois appelés "appareils endormis", il s'agit généralement d'appareils alimentés par batterie, tels que des capteurs de contact, de mouvement et de température, ainsi que des serrures de porte et des interrupteurs qui doivent économiser de l'énergie pour un fonctionnement et une durée de vie optimaux. La prise en charge supplémentaire réduit la probabilité qu'un appareil soit signalé comme étant hors ligne lorsque les utilisateurs ou les plates-formes interagissent avec lui. Ces améliorations signifient que les développeurs trouveront plus facile d'optimiser leurs produits et de créer de meilleures expériences utilisateur.

Après un lancement officiel de la version 1.0 en octobre 2022, l'arrivée de produits compatibles n'a pas été aussi importante qu'attendue et les appareils réellement compatibles sont encore rares sur le marché (quelques produits Eve et Nanoleaf sont toutefois disponibles). Alors que l'on attendait une mise à jour offrant la compatibilité avec la norme Matter pour davantage de produits, la Connectivity Standards Alliance (ou CSA), le groupe d'entreprises en charge de la norme dont font partie Apple, Google, Amazon, Samsung et bien d'autres,En effet, la v1.0 de Matter n'est compatible qu'avec les ponts, éclairages, assistant virtuels, thermostats, quelques capteurs et volets roulants, mais, comme les caméras ou les robots aspirateurs.Cette version 1.1 ne devrait pas bouleverser la vie des utilisateurs, mais comprendGageons que, et que les constructeurs embrasseront plus largement cet écosystème.