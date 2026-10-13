Apple TV 4K, HomePod mini 2, HomeView (ex HomePad)… les nouveautés attendues aujourd’hui !
Par Laurence - Publié le
Apple donne rendez-vous ce mardi 13 octobre pour son événement
C’est probablement le produit le plus attendu de cette présentation. Après plusieurs années de rumeurs, Apple devrait enfin dévoiler son premier écran intelligent destiné à la maison, dont le nom serait finalement HomeView.
L’appareil disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces, décliné en deux versions : une à fixer au mur et une autre à poser sur un meuble. Cette dernière adopterait un pied métallique relié à une base arrondie, rappelant le design de l’emblématique iMac G4. Mais c’est surtout son fonctionnement qui pourrait faire la différence. HomeView serait conçu comme un centre de contrôle pour toute la maison connectée, avec un accès aux accessoires HomeKit, aux widgets et aux différentes fonctions de Siri AI.
L’appareil serait également capable de reconnaître les membres du foyer, notamment grâce à leur voix ou à leur présence, pour adapter automatiquement les informations affichées. Son interface emprunterait plusieurs éléments à l’iPad, à l’Apple Watch et au mode En veille de l’iPhone. Si sa présentation semble imminente, sa commercialisation ne serait pas prévue avant novembre.
L’Apple TV 4K devrait également bénéficier d’un renouvellement, le premier depuis novembre 2022. Pas de révolution esthétique attendue : le boîtier conserverait son design actuel. En revanche, Apple pourrait intégrer une puce A19 ou A19 Pro, suffisamment puissante pour prendre en charge les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence et de Siri AI (et aussi un peu de RAM ?).
Plusieurs autres nouveautés sont évoquées, notamment des microphones directement intégrés au boîtier pour communiquer avec Siri sans passer systématiquement par la télécommande. La Siri Remote pourrait également accueillir un petit haut-parleur afin de faciliter sa localisation lorsqu’elle disparaît entre deux coussins du canapé. Enfin, du code découvert dans les systèmes d’Apple évoque la possibilité d’associer quatre HomePod classiques à une Apple TV pour créer une installation audio surround.
Cinq ans après son lancement, le HomePod mini devrait enfin recevoir une véritable mise à jour matérielle. La principale évolution concernerait son processeur. Apple remplacerait l’ancienne puce S5 par une S10, nettement plus récente, afin de permettre à sa petite enceinte de profiter des nouvelles capacités de Siri AI.
Une évolution importante pour un produit dont l’intérêt repose largement sur les commandes vocales. Apple pourrait également renouveler sa palette de couleurs, avec cinq finitions évoquées : rose, blanc, vert, bleu et noir. En revanche, aucune transformation majeure du design n’est attendue. Le HomePod mini conserverait son format compact et son revêtement en tissu maillé.
Apple pourrait profiter de l’événement pour présenter une nouvelle gamme d’accessoires connectés, développés en collaboration avec LG. Selon Bloomberg, plusieurs produits seraient en préparation : serrure connectée, thermostat, sonnette intelligente et caméras de surveillance.
Il s'agirait de proposer des équipements étroitement intégrés à l’écosystème Apple, sans que Cupertino ait nécessairement à les commercialiser sous sa propre marque. Il faudra toutefois probablement patienter pour les acheter. Leur lancement ne serait pas prévu avant plusieurs mois.
Contrairement à ses grandes conférences consacrées à l’iPhone, Apple pourrait adopter un format plus discret pour
Avec HomeView, Apple pourrait enfin donner une nouvelle dimension à sa stratégie domotique. Jusqu’à présent, la maison connectée reposait essentiellement sur l’iPhone, l’Apple TV et les HomePod. Un écran dédié permettrait de réunir ces différents usages dans un seul appareil. Mais la véritable nouveauté pourrait être Siri AI, appelé à devenir le lien entre tous ces produits. Reste maintenant à découvrir les prix, les fonctionnalités réellement disponibles dès le lancement et la place qu’Apple entend occuper face à Google et Amazon.
Welcome home, entièrement consacré à la maison connectée. Trois nouveaux produits sont particulièrement attendus : un écran intelligent baptisé HomeView, une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini 2. La firme pourrait également présenter des accessoires développés avec LG. Voici ce qui pourrait être annoncé dans les prochaines heures.
HomeView : la grande nouveauté de l’événement ?
C’est probablement le produit le plus attendu de cette présentation. Après plusieurs années de rumeurs, Apple devrait enfin dévoiler son premier écran intelligent destiné à la maison, dont le nom serait finalement HomeView.
L’appareil disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces, décliné en deux versions : une à fixer au mur et une autre à poser sur un meuble. Cette dernière adopterait un pied métallique relié à une base arrondie, rappelant le design de l’emblématique iMac G4. Mais c’est surtout son fonctionnement qui pourrait faire la différence. HomeView serait conçu comme un centre de contrôle pour toute la maison connectée, avec un accès aux accessoires HomeKit, aux widgets et aux différentes fonctions de Siri AI.
L’appareil serait également capable de reconnaître les membres du foyer, notamment grâce à leur voix ou à leur présence, pour adapter automatiquement les informations affichées. Son interface emprunterait plusieurs éléments à l’iPad, à l’Apple Watch et au mode En veille de l’iPhone. Si sa présentation semble imminente, sa commercialisation ne serait pas prévue avant novembre.
Une nouvelle Apple TV 4K, enfin !
L’Apple TV 4K devrait également bénéficier d’un renouvellement, le premier depuis novembre 2022. Pas de révolution esthétique attendue : le boîtier conserverait son design actuel. En revanche, Apple pourrait intégrer une puce A19 ou A19 Pro, suffisamment puissante pour prendre en charge les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence et de Siri AI (et aussi un peu de RAM ?).
Plusieurs autres nouveautés sont évoquées, notamment des microphones directement intégrés au boîtier pour communiquer avec Siri sans passer systématiquement par la télécommande. La Siri Remote pourrait également accueillir un petit haut-parleur afin de faciliter sa localisation lorsqu’elle disparaît entre deux coussins du canapé. Enfin, du code découvert dans les systèmes d’Apple évoque la possibilité d’associer quatre HomePod classiques à une Apple TV pour créer une installation audio surround.
HomePod mini 2 : Siri AI et de nouvelles couleurs
Cinq ans après son lancement, le HomePod mini devrait enfin recevoir une véritable mise à jour matérielle. La principale évolution concernerait son processeur. Apple remplacerait l’ancienne puce S5 par une S10, nettement plus récente, afin de permettre à sa petite enceinte de profiter des nouvelles capacités de Siri AI.
Une évolution importante pour un produit dont l’intérêt repose largement sur les commandes vocales. Apple pourrait également renouveler sa palette de couleurs, avec cinq finitions évoquées : rose, blanc, vert, bleu et noir. En revanche, aucune transformation majeure du design n’est attendue. Le HomePod mini conserverait son format compact et son revêtement en tissu maillé.
Des accessoires HomeKit conçus avec LG ?
Apple pourrait profiter de l’événement pour présenter une nouvelle gamme d’accessoires connectés, développés en collaboration avec LG. Selon Bloomberg, plusieurs produits seraient en préparation : serrure connectée, thermostat, sonnette intelligente et caméras de surveillance.
Il s'agirait de proposer des équipements étroitement intégrés à l’écosystème Apple, sans que Cupertino ait nécessairement à les commercialiser sous sa propre marque. Il faudra toutefois probablement patienter pour les acheter. Leur lancement ne serait pas prévu avant plusieurs mois.
À quelle heure découvrir les annonces Apple ?
Contrairement à ses grandes conférences consacrées à l’iPhone, Apple pourrait adopter un format plus discret pour
Welcome home. La firme a convié certains journalistes à une expérience organisée à New York, dans le quartier de Tribeca. Selon Mark Gurman, cette présentation devrait être accompagnée d’une vidéo diffusée en ligne. Les annonces pourraient bien arriver vers 15 heures, heure française (heure de l'event) mais Apple n’a pas officiellement confirmé cet horaire.
Qu’en penser ?
Avec HomeView, Apple pourrait enfin donner une nouvelle dimension à sa stratégie domotique. Jusqu’à présent, la maison connectée reposait essentiellement sur l’iPhone, l’Apple TV et les HomePod. Un écran dédié permettrait de réunir ces différents usages dans un seul appareil. Mais la véritable nouveauté pourrait être Siri AI, appelé à devenir le lien entre tous ces produits. Reste maintenant à découvrir les prix, les fonctionnalités réellement disponibles dès le lancement et la place qu’Apple entend occuper face à Google et Amazon.