Apple TV 4K, HomePod mini 2, HomeView (ex HomePad)… les nouveautés attendues aujourd’hui !

Qu’en penser ?



Avec HomeView, Apple pourrait enfin donner une nouvelle dimension à sa stratégie domotique. Jusqu’à présent, la maison connectée reposait essentiellement sur l’iPhone, l’Apple TV et les HomePod. Un écran dédié permettrait de réunir ces différents usages dans un seul appareil. Mais la véritable nouveauté pourrait être Siri AI, appelé à devenir le lien entre tous ces produits. Reste maintenant à découvrir les prix, les fonctionnalités réellement disponibles dès le lancement et la place qu’Apple entend occuper face à Google et Amazon.